FNE 2025: este miércoles se hace el desfile Bienvenida Primavera

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)

El tradicional Desfile “Bienvenida Primavera” se realizará este miércoles 17 de septiembre, lo que marca el inicio oficial de la FNE 2025. La edición de este año comenzará a las 18 horas, con la participación de 77 instituciones, entre escuelas primarias, asociaciones y fundaciones.

Este colorido evento reúne a alumnos de distintos jardines maternales, escuelas primarias y de educación especial, quienes desfilarán con vestuarios alegóricos y llenos de color por el predio de Ciudad Cultural en el barrio Alto Padilla.

Este año la temática 2025 es Flúor. Los participantes desplegarán creatividad con diseños vibrantes, accesorios luminosos y propuestas que destacan por su originalidad, en uno de los momentos más esperados de la Fiesta de los Estudiantes, ya que simboliza el espíritu juvenil, la alegría y el comienzo de las celebraciones en toda la provincia.

FNE 2024 con el desfile Bienvenida Primavera Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo) El orden del desfile Bienvenida Primavera Centro de apoyo " Virgen de Guadalupe" La Mendieta Centro de Día "Oscar López" - Palpalá CUCAI Modalidad de Educ. Hospitalaria y Domiciliaria Sec. De Gestión Educ. del Ministerio de Educación Instituto Hellen Keller Esc. de Configuraciones de apoyo N° 9 "Ntra. Sra. Del Carmen Centro Deportivo Social y Cultural de personas con discapacidad - Calidad de Vida (DH) Asociación C.I.A.R.D Asoc. Todos Juntos Fundación IDEAS Despertar (acompañamiento educativo- terapéutico) Escuela de Configuración de Apoyo N° 8 "Guillermo Salim Quintar" - Perico Asoc. Para la rehabilitación motora e inclusión educativa (A.P.RE.M.) - San Pedro Fundación Sentir Asoc. Nuevo Horizonte Centro de Día Alborada Hidrocefalia " Amar la vida" ECA N° 11 "Prof. Luis Braille" Esc. de Configuraciones de apoyo N° 1 "Dr. Oscar Orias" Esc. N° 30 " Juana Azurduy de Padilla" - Monterrico Centro Terapéutico " Miradas" Esc. de Configuraciones de apoyo N° 6 "Dr. Vicente Arroyabe" Asociación Sol y Arte Equipo Vida "Apoyo a la inclusión" Eco de Luz La Casa del Jubilado DAIE - Ministerio de Educación Esc. N° 136 "'General Lamadrid" Esc. N° 447 " República de Italia" Esc. Normal "J. I. Gorriti" Esc. Primaria Nuevo Horizonte Esc. N° 8 "Escolástico Zegada" Esc. N° 452 "Legado Belgraniano" Colegio del Salvador Esc. N° 38 "'Juanita Stevens" Colegio Los Lapachos Rotary Club Jujuy Esc. Primaria N° 431 "Isabel La Católica" Colegio Privado Jean Piaget Esc. Primaria N° 391 "Primera Fundación de Jujuy" Esc. Primaria N° 10 " Gral. José de San Martin" Remedios de Escalada Esc. Primaria N°257 "Provincia de Córdoba" Palpalá Esc. N°435 "Prof. Humberto Justo Agüero Esc. N° 85 "23 de Agosto" Esc. N° 14 " Juan Bautista Alberdi" Esc. N° 276 "Provincia de Río Negro" - Barcena Esc. N° 470 "Bartolina Sisa" Esc. Primaria N° 100 "Francisco de Argañaraz" Esc. N° 223 "Arzobispo José M. R. Mendizabal" Esc. N° 432 "República Francesa" Colegio Antonio María Gianelli Esc. N° 12 "Bernardo Monteagudo" Esc. Primaria N° 436 "Dip. M. del Pilar Bermudez" Colegio Pablo Pizurno Colegio Santa Teresita Esc. N° 78 "Dr. José Benito de la Barcena" EMDEI Escuela de Gestión Privada Arco Iris Esc. Primaria "17 de Septiembre-CeDEMS" Esc. N° 415 "Confederación Gral. De Trabajo Esc. N° 1 "Gral. Manuel Belgrano" Esc. Primaria N°430 "Padre Jeronimo Schonfeld" Esc. Primaria N° 144 "Victor Mercante" Esc. N° 79 "Dr. Estanislao Severo Zeballos" Esc. Municipal N° 1 "Marina Vilte" Coord. De Políticas Públicas - Municipalidad Esc. N° 458 "Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil" Asoc. Japonesa Jujuy Esc. Primaria N° 205 "Bernardina Mejía Mirabal de Argañaraz" Esc. Primaria N° 44 "'José Ignacio Gorriti" León" Esc. Primaria N° 465 Esc. 455 ADEP Asoc. Civil Nueva Suiza APPACE Club Lujan Esc. N° 417 "Pbro. Juan Roberto Moreno" Agenda de la FNE 2025 Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

