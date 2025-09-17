miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 07:02
Ciudad Cultural.

FNE 2025: este miércoles se hace el desfile Bienvenida Primavera

Este miércoles y en el marco de la FNE 2025, se hace el tradicional desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)

El tradicional Desfile “Bienvenida Primavera” se realizará este miércoles 17 de septiembre, lo que marca el inicio oficial de la FNE 2025. La edición de este año comenzará a las 18 horas, con la participación de 77 instituciones, entre escuelas primarias, asociaciones y fundaciones.

Este colorido evento reúne a alumnos de distintos jardines maternales, escuelas primarias y de educación especial, quienes desfilarán con vestuarios alegóricos y llenos de color por el predio de Ciudad Cultural en el barrio Alto Padilla.

Este año la temática 2025 es Flúor. Los participantes desplegarán creatividad con diseños vibrantes, accesorios luminosos y propuestas que destacan por su originalidad, en uno de los momentos más esperados de la Fiesta de los Estudiantes, ya que simboliza el espíritu juvenil, la alegría y el comienzo de las celebraciones en toda la provincia.

FNE 2024 con el desfile Bienvenida Primavera
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)

El orden del desfile Bienvenida Primavera

  1. Centro de apoyo " Virgen de Guadalupe" La Mendieta
  2. Centro de Día "Oscar López" - Palpalá
  3. CUCAI
  4. Modalidad de Educ. Hospitalaria y Domiciliaria Sec. De Gestión Educ. del Ministerio de Educación
  5. Instituto Hellen Keller
  6. Esc. de Configuraciones de apoyo N° 9 "Ntra. Sra. Del Carmen
  7. Centro Deportivo Social y Cultural de personas con discapacidad - Calidad de Vida (DH)
  8. Asociación C.I.A.R.D
  9. Asoc. Todos Juntos
  10. Fundación IDEAS
  11. Despertar (acompañamiento educativo- terapéutico)
  12. Escuela de Configuración de Apoyo N° 8 "Guillermo Salim Quintar" - Perico
  13. Asoc. Para la rehabilitación motora e inclusión educativa (A.P.RE.M.) - San Pedro
  14. Fundación Sentir
  15. Asoc. Nuevo Horizonte
  16. Centro de Día Alborada
  17. Hidrocefalia " Amar la vida"
  18. ECA N° 11 "Prof. Luis Braille"
  19. Esc. de Configuraciones de apoyo N° 1 "Dr. Oscar Orias"
  20. Esc. N° 30 " Juana Azurduy de Padilla" - Monterrico
  21. Centro Terapéutico " Miradas"
  22. Esc. de Configuraciones de apoyo N° 6 "Dr. Vicente Arroyabe"
  23. Asociación Sol y Arte
  24. Equipo Vida "Apoyo a la inclusión"
  25. Eco de Luz
  26. La Casa del Jubilado
  27. DAIE - Ministerio de Educación
  28. Esc. N° 136 "'General Lamadrid"
  29. Esc. N° 447 " República de Italia"
  30. Esc. Normal "J. I. Gorriti"
  31. Esc. Primaria Nuevo Horizonte
  32. Esc. N° 8 "Escolástico Zegada"
  33. Esc. N° 452 "Legado Belgraniano"
  34. Colegio del Salvador
  35. Esc. N° 38 "'Juanita Stevens"
  36. Colegio Los Lapachos
  37. Rotary Club Jujuy
  38. Esc. Primaria N° 431 "Isabel La Católica"
  39. Colegio Privado Jean Piaget
  40. Esc. Primaria N° 391 "Primera Fundación de Jujuy"
  41. Esc. Primaria N° 10 " Gral. José de San Martin"
  42. Remedios de Escalada
  43. Esc. Primaria N°257 "Provincia de Córdoba" Palpalá
  44. Esc. N°435 "Prof. Humberto Justo Agüero
  45. Esc. N° 85 "23 de Agosto"
  46. Esc. N° 14 " Juan Bautista Alberdi"
  47. Esc. N° 276 "Provincia de Río Negro" - Barcena
  48. Esc. N° 470 "Bartolina Sisa"
  49. Esc. Primaria N° 100 "Francisco de Argañaraz"
  50. Esc. N° 223 "Arzobispo José M. R. Mendizabal"
  51. Esc. N° 432 "República Francesa"
  52. Colegio Antonio María Gianelli
  53. Esc. N° 12 "Bernardo Monteagudo"
  54. Esc. Primaria N° 436 "Dip. M. del Pilar Bermudez"
  55. Colegio Pablo Pizurno
  56. Colegio Santa Teresita
  57. Esc. N° 78 "Dr. José Benito de la Barcena"
  58. EMDEI
  59. Escuela de Gestión Privada Arco Iris
  60. Esc. Primaria "17 de Septiembre-CeDEMS"
  61. Esc. N° 415 "Confederación Gral. De Trabajo
  62. Esc. N° 1 "Gral. Manuel Belgrano"
  63. Esc. Primaria N°430 "Padre Jeronimo Schonfeld"
  64. Esc. Primaria N° 144 "Victor Mercante"
  65. Esc. N° 79 "Dr. Estanislao Severo Zeballos"
  66. Esc. Municipal N° 1 "Marina Vilte"
  67. Coord. De Políticas Públicas - Municipalidad
  68. Esc. N° 458 "Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil"
  69. Asoc. Japonesa Jujuy
  70. Esc. Primaria N° 205 "Bernardina Mejía Mirabal de Argañaraz"
  71. Esc. Primaria N° 44 "'José Ignacio Gorriti" León"
  72. Esc. Primaria N° 465
  73. Esc. 455 ADEP
  74. Asoc. Civil Nueva Suiza
  75. APPACE
  76. Club Lujan
  77. Esc. N° 417 "Pbro. Juan Roberto Moreno"

Agenda de la FNE 2025

  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

