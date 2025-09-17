FNE 2025: este miércoles se hace el desfile Bienvenida Primavera

El tradicional Desfile “Bienvenida Primavera” se realizará este miércoles 17 de septiembre, lo que marca el inicio oficial de la FNE 2025. La edición de este año comenzará a las 18 horas, con la participación de 77 instituciones, entre escuelas primarias, asociaciones y fundaciones.
Este colorido evento reúne a alumnos de distintos jardines maternales, escuelas primarias y de educación especial, quienes desfilarán con vestuarios alegóricos y llenos de color por el predio de Ciudad Cultural en el barrio Alto Padilla.
Este año la temática 2025 es Flúor. Los participantes desplegarán creatividad con diseños vibrantes, accesorios luminosos y propuestas que destacan por su originalidad, en uno de los momentos más esperados de la Fiesta de los Estudiantes, ya que simboliza el espíritu juvenil, la alegría y el comienzo de las celebraciones en toda la provincia.
- Centro de apoyo " Virgen de Guadalupe" La Mendieta
- Centro de Día "Oscar López" - Palpalá
- CUCAI
- Modalidad de Educ. Hospitalaria y Domiciliaria Sec. De Gestión Educ. del Ministerio de Educación
- Instituto Hellen Keller
- Esc. de Configuraciones de apoyo N° 9 "Ntra. Sra. Del Carmen
- Centro Deportivo Social y Cultural de personas con discapacidad - Calidad de Vida (DH)
- Asociación C.I.A.R.D
- Asoc. Todos Juntos
- Fundación IDEAS
- Despertar (acompañamiento educativo- terapéutico)
- Escuela de Configuración de Apoyo N° 8 "Guillermo Salim Quintar" - Perico
- Asoc. Para la rehabilitación motora e inclusión educativa (A.P.RE.M.) - San Pedro
- Fundación Sentir
- Asoc. Nuevo Horizonte
- Centro de Día Alborada
- Hidrocefalia " Amar la vida"
- ECA N° 11 "Prof. Luis Braille"
- Esc. de Configuraciones de apoyo N° 1 "Dr. Oscar Orias"
- Esc. N° 30 " Juana Azurduy de Padilla" - Monterrico
- Centro Terapéutico " Miradas"
- Esc. de Configuraciones de apoyo N° 6 "Dr. Vicente Arroyabe"
- Asociación Sol y Arte
- Equipo Vida "Apoyo a la inclusión"
- Eco de Luz
- La Casa del Jubilado
- DAIE - Ministerio de Educación
- Esc. N° 136 "'General Lamadrid"
- Esc. N° 447 " República de Italia"
- Esc. Normal "J. I. Gorriti"
- Esc. Primaria Nuevo Horizonte
- Esc. N° 8 "Escolástico Zegada"
- Esc. N° 452 "Legado Belgraniano"
- Colegio del Salvador
- Esc. N° 38 "'Juanita Stevens"
- Colegio Los Lapachos
- Rotary Club Jujuy
- Esc. Primaria N° 431 "Isabel La Católica"
- Colegio Privado Jean Piaget
- Esc. Primaria N° 391 "Primera Fundación de Jujuy"
- Esc. Primaria N° 10 " Gral. José de San Martin"
- Remedios de Escalada
- Esc. Primaria N°257 "Provincia de Córdoba" Palpalá
- Esc. N°435 "Prof. Humberto Justo Agüero
- Esc. N° 85 "23 de Agosto"
- Esc. N° 14 " Juan Bautista Alberdi"
- Esc. N° 276 "Provincia de Río Negro" - Barcena
- Esc. N° 470 "Bartolina Sisa"
- Esc. Primaria N° 100 "Francisco de Argañaraz"
- Esc. N° 223 "Arzobispo José M. R. Mendizabal"
- Esc. N° 432 "República Francesa"
- Colegio Antonio María Gianelli
- Esc. N° 12 "Bernardo Monteagudo"
- Esc. Primaria N° 436 "Dip. M. del Pilar Bermudez"
- Colegio Pablo Pizurno
- Colegio Santa Teresita
- Esc. N° 78 "Dr. José Benito de la Barcena"
- EMDEI
- Escuela de Gestión Privada Arco Iris
- Esc. Primaria "17 de Septiembre-CeDEMS"
- Esc. N° 415 "Confederación Gral. De Trabajo
- Esc. N° 1 "Gral. Manuel Belgrano"
- Esc. Primaria N°430 "Padre Jeronimo Schonfeld"
- Esc. Primaria N° 144 "Victor Mercante"
- Esc. N° 79 "Dr. Estanislao Severo Zeballos"
- Esc. Municipal N° 1 "Marina Vilte"
- Coord. De Políticas Públicas - Municipalidad
- Esc. N° 458 "Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil"
- Asoc. Japonesa Jujuy
- Esc. Primaria N° 205 "Bernardina Mejía Mirabal de Argañaraz"
- Esc. Primaria N° 44 "'José Ignacio Gorriti" León"
- Esc. Primaria N° 465
- Esc. 455 ADEP
- Asoc. Civil Nueva Suiza
- APPACE
- Club Lujan
- Esc. N° 417 "Pbro. Juan Roberto Moreno"
Agenda de la FNE 2025
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
