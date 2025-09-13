sábado 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 09:50
FNE 2025

FNE 2025: Milena Sáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

Nuevas representantes rumbo a la FNE 2025. Milena Sáez Santillán fue elegida en San Pedro de Jujuy.

Por  Claudio Serra
Milena Sáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

En el marco de las elecciones departamentales que se realizan cada año para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), se conocieron nuevas jóvenes que representarán a sus colegios y departamentos en la edición 2025. Milena Sáez Santillán fue elegida como la Representante de San Pedro de Jujuy

Durante el acto, fueron distinguidas también como Segunda dama de honor Anahí Gisela Ruiz, de la Escuela de Comercio N.º 7; Primera dama de honor Bianca Carello, del Colegio San Agustín; Segunda princesa Azul Naomi Zerpa, del Colegio N.º 60 y Primera princesa Mia Morena Tejeda, de la Escuela Normal.

Con estas elecciones de la joven del Colegio Los Olivos, continúa avanzando el calendario de elecciones estudiantiles que culminará con la elección provincial y la embajadora, uno de los momentos más esperados de la tradicional celebración jujeña.

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

