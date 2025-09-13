FNE 2025: Candela Villarroel es la Representante del departamento Santa Bárbara

Candela Villarroel fue elegida este viernes como la nueva Representante del departamento Santa Barbara

En una noche muy especial, este viernes Candela Villarroel fue elegida como la Representantes del departamento Santa Bárbara para la FNE 2025 , y será quien lleve el nombre de ese departamento a la Elección Provincial.

Durante la fiesta de los estudiantes de Santa Bárbara, las bellas jóvenes desfilaron por el escenario para buscar el trono del año. Cientos de jóvenes y familias disfrutaron de la noche de color, música y compañerismo.

