sábado 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 09:29
FNE 2025: Candela Villarroel es la Representante del departamento Santa Bárbara

Este viernes Candela Villarroel fue elegida como la Representantes del departamento Santa Bárbara para la FNE 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En una noche muy especial, este viernes Candela Villarroel fue elegida como la Representantes del departamento Santa Bárbara para la FNE 2025, y será quien lleve el nombre de ese departamento a la Elección Provincial.

Durante la fiesta de los estudiantes de Santa Bárbara, las bellas jóvenes desfilaron por el escenario para buscar el trono del año. Cientos de jóvenes y familias disfrutaron de la noche de color, música y compañerismo.

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

