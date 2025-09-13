sábado 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 08:47
Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil de la FNE 2025: los ganadores y las mejores imagenes

Este sábado la FNE 2025 se siente más con la tradicional Pintada Estudiantil de los colegios en Ciudad Cultural. Conocé los colegios premiados.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Comenzó la Pintada Estudiantil en el FNE 2025

Comenzó la Pintada Estudiantil en el FNE 2025

Este sábado 13 de septiembre se llevó a cabo en Ciudad Cultural la tradicional Pintada Estudiantil que sirve como inicio de la FNE 2025, edición 74° que se desarrollará hasta el 27 de septiembre con elecciones y desfiles.

La actividad comenzó a partir de las 9:30 horas en el predio de Alto Padilla en San Salvador de Jujuy, y volverá a teñir de color las calles del epicentro de la Fiesta de los Estudiantes, en lo que es uno de los eventos más esperados por las y los estudiantes jujeños.

FNE 2025 - Pintada estudiantil

Con pinceles, rodillos y aerosoles, los estudiantes de varios colegios de la capital plasmaron en el pavimento su creatividad artística, compartiendo imágenes y consignas que los movilizan y expresan sus ideas en diferentes temáticas.

Esta actividad será la antesala de la Elección Capital que se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre también en Ciudad Cultural, donde se conocerá a la sucesora de Manuela Sánchez de Bustamante por el departamento Manuel Belgrano.

Los premiados de la Pintada

El primer premio se lo llevó el Colegio Santa Teresita, mientras que el segundo fue para el Centro Polivalente de Artes y el tercero para Asociación Sentir Los Alisos. Mención especial para el Secundario 6

Operativos de tránsito

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad realizará con motivo de la Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital, algunos cambios en recorridos de colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural.

Cambios en el transporte urbano

  • Sábado 13/09: de 9 a 20 h
  • Domingo 14/09: desde las 19 h hasta finalizar el evento
  • Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas y Av. Bolivia, retomando luego su recorrido habitual.

Cortes de tránsito

Se interrumpirá la circulación en:

  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
  • Rotonda Av. de los Estudiantes (ingreso a Ciudad Cultural)
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas (ingreso Zona Sur)
  • Suipacha y Cnel. Arias

La agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

