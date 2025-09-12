viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 19:46
País.

Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo y le encontraron dinero sin declarar

Se investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, tras allanamientos en propiedades de Diego Spagnuolo donde se hallaron divisas sin declarar.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo.

En un nuevo giro judicial, los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze renunciaron a la defensa de Diego Spagnuolo, denunciado por presuntas coimas en el marco de la causa que involucra a la ANDIS. Lo hicieron mediante un escrito, alegando motivos personales.

Lee además
Quién es Diego Spagnuolo, el ex abogado de Milei que aparece en los audios sobre coimas.
Política.

¿Quién es Diego Spagnuolo, el ex abogado de Javier Milei que habla en los audios sobre coimas?
La Policía de la ciudad de Buenos Aires realizó anoche 14 allanamientos.
Policiales.

Allanaron la Agencia de Discapacidad: buscan a Diego Spagnuolo

La investigación, dirigida por el fiscal federal Franco Picardi y a cargo del juez Sebastián Casanello, incluye allanamientos recientes en propiedades de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini. En dichos registros se hallaron US$ 80.000 y € 2.000 sin declarar en una caja de seguridad.

Hasta ahora, ninguno de los implicados – Spagnuolo, Garbellini ni los dueños de la Droguería Suizo Argentina – fue formalmente imputado. El expediente permanece bajo secreto de sumario, lo que restringe el acceso al mismo.

Milei - audios
Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem (Gentileza Clarín).

Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem (Gentileza Clarín).

Según confirmó Infobae, los abogados de Spagnuolo habían solicitado una prórroga para poder revisar el expediente y evaluar su estrategia, incluyendo la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque sin definición al respecto.

El pedido de nulidad presentado por los dueños de la Droguería Suizo Argentina cuestiona la validez de los audios que dieron origen a la investigación, sostenido que fueron obtenidos de forma ilegal y por medios que vulneran el derecho a la intimidad.

El fiscal Picardi deberá resolver además el planteo de nulidad junto con la opinión de la querella, a cargo de la ONG Poder Ciudadano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Quién es Diego Spagnuolo, el ex abogado de Javier Milei que habla en los audios sobre coimas?

Allanaron la Agencia de Discapacidad: buscan a Diego Spagnuolo

Javier Milei habló de los audios de Diego Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"

Qué dijo Diego Spagnuolo sobre Karina Milei

La pobreza afectó a 15 millones de personas en el primer trimestre de 2025

Lo que se lee ahora
Cotización del dólar.
Economía.

El dólar volvió a subir, cerró a $1465 y marcó un nuevo máximo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Cotización del dólar.
Economía.

El dólar volvió a subir, cerró a $1465 y marcó un nuevo máximo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel