Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo y le encontraron dinero sin declarar

En un nuevo giro judicial, los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze renunciaron a la defensa de Diego Spagnuolo , denunciado por presuntas coimas en el marco de la causa que involucra a la ANDIS. Lo hicieron mediante un escrito, alegando motivos personales .

La investigación, dirigida por el fiscal federal Franco Picardi y a cargo del juez Sebastián Casanello , incluye allanamientos recientes en propiedades de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini . En dichos registros se hallaron US$ 80.000 y € 2.000 sin declarar en una caja de seguridad.

Hasta ahora, ninguno de los implicados – Spagnuolo, Garbellini ni los dueños de la Droguería Suizo Argentina – fue formalmente imputado. El expediente permanece bajo secreto de sumario, lo que restringe el acceso al mismo.

Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

Según confirmó Infobae, los abogados de Spagnuolo habían solicitado una prórroga para poder revisar el expediente y evaluar su estrategia, incluyendo la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque sin definición al respecto.

El pedido de nulidad presentado por los dueños de la Droguería Suizo Argentina cuestiona la validez de los audios que dieron origen a la investigación, sostenido que fueron obtenidos de forma ilegal y por medios que vulneran el derecho a la intimidad.

El fiscal Picardi deberá resolver además el planteo de nulidad junto con la opinión de la querella, a cargo de la ONG Poder Ciudadano.