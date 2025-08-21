¿Quién es Diego Spagnuolo, el ex abogado de Javier Milei que habla en los audios sobre coimas?

Quién es Diego Spagnuolo, el ex abogado de Milei que aparece en los audios sobre coimas.

Mientras definía la compleja distribución de puestos dentro de su administración, Javier Milei sólo puso un nombre sobre la mesa: quería que Diego Spagnuolo , amigo personal y ex abogado, ocupara un cargo de peso. Finalmente, hacia fines de 2023 , lo designó al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad .

Hoy, ese dirigente de máxima cercanía al Presidente quedó en el centro de una controversia que expone al propio Gobierno . " Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina” . Esa es una de las frases que aparecen en una serie de grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval.

Allí, se escucha la presunta voz de Spagnuolo . Allí se describe un posible mecanismo de recaudación irregular ligado a operaciones de compra y venta de medicamentos.

En los registros de audio , la voz atribuida a Spagnuolo sostiene que las compañías farmacéuticas están obligadas a realizar contribuciones financieras para asegurar la continuidad de sus convenios con el Estado . En esas mismas grabaciones se mencionan de manera explícita a los responsables de organizar la red de recaudación : Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem , quienes, según se describe, actuaban en conjunto con la distribuidora Suizo Argentina . Esta última, de acuerdo a lo que surge de las cintas, sería la encargada de reclamar el dinero a los proveedores y de hacerlo llegar directamente a Presidencia .

Su antiguo defensor legal ya había estado en los titulares en numerosas ocasiones, casi nunca de forma favorable. El episodio más recordado fue la denuncia de Marlene Spesso, madre de un niño de 12 años con autismo, quien lo acusó de haberlos tratado de manera violenta durante una reunión.

Esa confrontación escaló rápidamente hasta transformarse en un tema de alcance nacional, al punto que intervino el propio Presidente, quien puso el foco en el chico y lo enmarcó como parte de una “operación kirchnerista”. Una vez más, Spagnuolo terminó envuelto en una fuerte controversia pública.

Red de vínculos y el ingreso de Spagnolo a La Libertad Avanza

Javier Milei conoció a Spagnolo, al igual que a otros aliados como Victoria Villarruel, a través de interacciones en redes sociales. Por aquel entonces, el ahora funcionario era un usuario activo de Twitter bajo un seudónimo, compartiendo la agresividad y la intensidad que siempre han caracterizado al líder libertario. Spagnolo dedicó tiempo y atención a alguien que, a lo largo de su vida, rara vez había contado con ese tipo de contención.

Cuando se conformó La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires a comienzos de 2021, Milei logró que Spagnolo se sumara al proyecto. Posiblemente, más por conveniencia que por otra motivación: en ese período, el círculo rojo y gran parte de los medios —con excepción de esta publicación— consideraban a los libertarios casi como un fenómeno menor, y los propios miembros del movimiento tenían dificultades para completar sus listas electorales. Finalmente, el abogado ocupó el puesto número 11 en la boleta para diputados, un lugar más simbólico que estratégico.

No obstante, la manera en que Milei estrechó vínculos con Spagnolo podría interpretarse, a posteriori, como un indicio de lo que se avecinaba. Esto ocurrió en noviembre de 2021, apenas días antes de que el líder libertario asumiera su banca como diputado nacional.

Por entonces, el economista había iniciado un juicio civil contra los periodistas Fabián Doman, Martín Candalaft, Paulo Vilouta y Débora Plager, reclamando un millón de pesos a cada uno. La causa surgió tras las comparaciones que realizaron entre el nazismo y los comentarios de Milei: “somos superiores estéticamente y moralmente, zurdos de mierda”.

Spagnolo realizó un gesto que fascinó a Milei: se ofreció para asumir la defensa del economista sin cobrar honorarios, limitándose únicamente a cubrir los gastos judiciales. Este acto, especialmente, impresionó a Karina, conocida por su aversión a desembolsar dinero innecesariamente.

Nombramiento cuestionado pese a una escasa experiencia previa

Spagnolo asumió la defensa de Milei en aquel litigio —similar al que, ya en la presidencia, el propio Milei iniciaría contra Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa— y también en otros procesos judiciales. Entre ellos se destacó la primera estafa piramidal que el economista promocionó, conocida como “Coin X” en 2022, un recordatorio de que la historia suele repetirse. La relación entre ambos se volvió tan cercana que, tras imponerse en las elecciones, Milei se empeñó en encontrarle un cargo a su confidente.

Y el término elegido no es casual: la trayectoria de Spagnolo en la gestión pública había sido apenas episódica, vinculada al ámbito sanitario de la municipalidad de Pilar. Allí trabajó como asesor de Carlos Kambourian —quien enfrenta un procesamiento firme en segunda instancia por desvío de fondos en el Hospital Garrahan—.

Fuera de esa breve experiencia, el abogado no cuenta con méritos académicos o profesionales que justifiquen su nombramiento. A excepción, claro, de la lógica que durante años aplicó la llamada “casta”: el simple hecho de ser allegado al líder bastaba para obtener favores y posiciones de poder.