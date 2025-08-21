Despidieron al titular de la Agencia de Discapacidad por denuncia de pago de coimas

El titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue despedido del cargo, luego de que se difundieran audios donde denuncia pago de coimas. La empresa que se beneficiaría estaría vinculada a Martín Menem.

Sesión. Qué significa la modificación del huso horario aprobado en Diputados

País. Un juez federal anuló el veto de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.