jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 09:24
Gobierno.

Despidieron al titular de la Agencia de Discapacidad por denuncia de pago de coimas

Diego Spagnuolo, era el titular de la Agencia de Discapacidad, y fue apartado de su cargo tras difundirse una grabación en la que habla de “pedirle guita a los prestadores”.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Diego Spagnuolo titular de discapacidad

El titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue despedido del cargo, luego de que se difundieran audios donde denuncia pago de coimas. La empresa que se beneficiaría estaría vinculada a Martín Menem.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Vocería Presidencial, la decisión se habría tomado en carácter preventivo a raíz de las grabaciones que señalaban presuntas maniobras irregulares y prácticas de recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados.

Diego Spagnuolo

Qué dice el comunicado de Vocería Presidencial sobre la desvinculación de Diego Spagnuolo

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, comunicaron durante la madrugada del jueves.

A raíz de su desvinculación, se anunció que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad. Por esto, se espera que en las próximas horas se dé a conocer el nombre del futuro interventor de organismo, que tendrá como misión “garantizar su normal y correcto funcionamiento”.

