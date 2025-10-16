Qué regalar el Día de la Madre 2025: 13 ideas para sorprenderla

El 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina.

El domingo 19 de octubre es en Argentina el Día de la Madre , destinado a rendir homenaje y expresar gratitud a las mujeres que nos dieron la vida. Esta fecha tiene raíces en la tradición católica : en 1931 se celebraba el 11 de octubre la maternidad de la Virgen María , y luego, la celebración pasó al tercer domingo de octubre .

Video. Fe y emoción en Río Blanco en el Día de la Madre

Para agasajar a mamá, presentamos una lista de 13 ideas de regalos creativos y diversos, con opciones para todos los presupuestos , que incluyen desde libros y perfumes hasta accesorios , prendas de moda y espumantes para brindar.

La autora vuelve a sorprender con una novela absorbente y llena de emoción , situada en los pantanos de Colombia a finales del siglo XIX y comienzos del XX. La trama combina romance , intrigas políticas y secretos familiares ocultos, con personajes divididos entre la herencia de la tradición , el anhelo de autonomía y la búsqueda de poder . Una propuesta ideal para madres amantes de la lectura que se deleitan con historias intensas y con un toque de atmósfera gótica .

Un vestido sofisticado y adaptable que presenta un escote en V tanto en la parte frontal como en la espalda , detalles de corte en la zona del busto y prácticos bolsillos ubicados a la altura de la cadera .

Vestido largo Janis – Akiabara.

Precio: $194.900 (o $161.074 sin impuestos). Hasta 6 cuotas sin interés.

Agenda OHLALÁ! 2026 (Colecciones La Nación)

Un imprescindible para quienes disfrutan del orden y la planificación. La renovada edición, Andá más lento, propone reconectar con la vida diaria mediante reflexiones, ejercicios prácticos, citas motivadoras y fotografías de los bordados de Paula Gómez. Perfecta para organizar el año combinando estilo y conciencia.

Con la Agenda Ohlala 2026, cada jornada se convierte en una nueva oportunidad para desarrollarse, aprender y generar un impacto positivo. Aviso de preventa: los artículos adquiridos en esta modalidad se enviarán o estarán disponibles a partir del 19 de octubre de 2026.

Agenda OHLALÁ! 2026.

Velas aromáticas (La Pasionaria)

La marca presenta dos opciones de su nueva colección:

Rosa Búlgara : en frasco verde , con aroma fresco y puro .

: en frasco , con aroma y . Flores Blancas: con campana de vidrio, fragancia elegante y delicada.

Velas aromáticas – La Pasionaria.

Un regalo que combina diseño, fragancia y calidez para llenar de armonía los espacios.

Cartera de cuero (Lázaro)

Tomando como referencia los paisajes de Jujuy, la última colección se adentra en la combinación de texturas y contrastes propios de la naturaleza, ofreciendo artículos atemporales y de gran ligereza. Cada bolso ha sido diseñado para integrarse al cuerpo como una segunda piel, brindando libertad de movimiento sin sacrificar sofisticación ni estilo.

Carteras – Lázaro, colección Entre el Viento.

Joyería Talismán (Pandora)

La colección reciente toma como referencia monedas de épocas pasadas y símbolos eternos, reinterpretándolos en creaciones contemporáneas llenas de significado. Cada diseño, exclusivo, propone mantener cerca del cuerpo aquello que refleja valores personales y relatos propios.

Joyería Talismán – Pandora.

Perfume Kiara Pistachio (A-WARE / TUPPERWARE)

Un eau de parfum femenino de 100 ml con notas árabe-floral-frutal-gourmand.

Persistencia: 6 a 10 horas

Precio de referencia: $59.999

Un perfume sofisticado para mamás que aman fragancias dulces y originales.

Perfume Kiara Pistachio.

Gloss de labios (MAC Cosmetics)

La #MACTREND del mes propone un look de piel perfecta y luminosa. Entre los productos destacados está el Lipglass Lust, un brillo de labios ultra glossy con aceites de jojoba, coco y albaricoque.

Precio: $53.530

Un regalo beauty para mamás coquetas y amantes del maquillaje de tendencia.

Tendencia Mannequin Skin – MAC Cosmetics.

Batería de cocina (A-WARE)

Para mamás fanáticas de la cocina, esta colección combina diseño y practicidad:

Cacerola 4.5 l: $179.999

Sartén cerámica 24 cm: $149.999

Cacerola con mango 2.5 l: $159.999

Con superficie antiadherente, tapas de vidrio y aptas para lavavajillas, son una opción funcional y duradera.

Línea Triply – A-WARE.

Espumante Cruzat Premier

La viña de Mendoza lanza su gama Premier, compuesta por tres variantes: Nature, Extra Brut y Rosé Extra Brut. Producidos siguiendo el método champenoise y con un año de maduración, estos espumantes destacan por su frescura y sofisticación, perfectos para celebrar en compañía de seres queridos.

Precio sugerido: $19.900

Espumante Cruzat Premier.

Zapatillas Shade Mid Pistacchio Colorway (Atomik)

Para quienes adoran el tono pistacho o buscan un estilo sporty-chic, Atomik lanzó unas zapatillas de edición limitada que marcan tendencia: las SHADE MID. Este modelo se destaca por sus detalles diferenciadores: ofrecen dos juegos de cordones (negros y rosas) para personalizar el look, una capellada en cuero sintético con microperforaciones que combina diseño y durabilidad, y una suela TR bicolor que imprime personalidad a cada paso. Además, la plantilla termoformada con memoria asegura confort absoluto, logrando el equilibrio perfecto entre moda, actitud y comodidad.

Precio: $89.900

Zapatillas Shade Mid.

Libro "La maravillosa", de Erika Halvorsen (Planeta)

La más reciente novela de Erika Halvorsen nos sumerge en la vida de Hermana Sexta, una joven que crece a tientas en una Patagonia azotada por el viento, tan desolada como el corazón de Madre. Esta última, conocida también como La Maravillosa, es una mujer magnética y despiadada, con un pasado lleno de secretos que desconcierta a sus hijos, quienes, cada uno a su manera, intentan no sucumbir ante su poder.

Un padre que se transforma en un ídolo lejano, una hermana mayor rebelde, un hermano con un aire de heredero de Sandro, y otro que queda abandonado… En medio de este caos familiar, Hermana Sexta se esfuerza por recolectar los fragmentos dispersos de su vida y hacerse escuchar en una narrativa a ratos absurda y desmesurada, que transita con naturalidad entre la tragedia clásica y el melodrama televisivo.

La nueva novela de Erika Halvorsen nos cuenta la historia de Hermana Sexta.

Con reminiscencias de aquellos relatos infantiles poblados por madrastras fascinantes y aterradoras, Erika Halvorsen construye una obra que atrapa desde la primera página, hundida en el drama emocional de su propia infancia. La Maravillosa se presenta como el coming of age de una niña que aprende a criarse a sí misma para curar sus heridas, una historia que combina elementos autobiográficos, toques de fantasía y terror, y la compleja realidad de ese ente imperfecto y a veces deformado que llamamos familia.

Precio: $39.900

Chocolate y espumante: maridaje ideal

Chocolate y espumante.

Para las madres que disfrutan de sabores refinados, PUROCACAO y Rosell Boher presentan una colaboración exclusiva diseñada para celebrar con distinción: el Box “Cherry Blossom Special Edition”. Esta edición limitada fusiona los bombones artesanales del renombrado chocolatier Rodrigo Bauni con la elegancia de los espumantes Rosell Boher Rosé o Encarnación, ofreciendo una experiencia sensorial donde las burbujas se entrelazan con el chocolate.

Disponible desde el 10 de octubre en los locales de PUROCACAO y en las tiendas virtuales de ambas marcas, constituye un regalo perfecto para homenajear a mamá con sofisticación y placer para todos los sentidos.