Falleció el hermano gemelo de un reconocido periodista

El periodista Mariano Castro, hermano gemelo del recordado conductor Juan Castro, murió el jueves 17 de octubre de 2025 , a los 54 años. La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter).

, publicó Ángel de Brito en la red social, donde rápidamente la información se replicó entre colegas, artistas y seguidores. La noticia impactó en el ambiente del periodismo y la televisión, donde Mariano se había desempeñado durante muchos años, aunque con un perfil más reservado que su hermano.

Según se conoció, el comunicador había sido diagnosticado en 2020 con cáncer de pulmón, enfermedad que enfrentó con tratamientos y hospitalizaciones a lo largo de los últimos años. En aquel momento, él mismo había confirmado su cuadro en un mensaje público: “Me internaron, cáncer de pulmón con metástasis”, escribió entonces, reflejando la dureza del proceso que atravesaba.

¿Quién fue Mariano Castro?

Mariano Castro se formó en los medios, pero optó por una trayectoria más discreta. Se desempeñó en radio y televisión, aunque lejos de los flashes y la exposición. Quienes trabajaron con él destacaron siempre su calidez, su humor y su compromiso con la profesión.

Durante años compartió su vida con la actriz Mercedes Scápola, hija de Mercedes Morán. Juntos fueron padres de León, nacido en 2013. Aunque la pareja se separó cuando el niño tenía dos años, mantuvieron un vínculo respetuoso y afectuoso por el bienestar de su hijo.

mariano castro y mey scapola Mariano Castro y Mey Scapola.

Su recuerdo de Juan Castro

Mariano guardaba un vínculo muy fuerte con su hermano gemelo, Juan Castro, quien murió el 5 de marzo de 2004 tras una caída desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Palermo. Cada aniversario de su fallecimiento, Mariano lo recordaba con profunda emoción.

En 2024, al cumplirse 20 años de la muerte de Juan, participó del programa Sobredosis de TV, donde habló de su hermano con una mezcla de ternura y nostalgia. “Extraño lo hermano que era conmigo, porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imaginate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro”, expresó en esa oportunidad.

Durante esa entrevista también hizo referencia a la personalidad del recordado conductor: “Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y, lamentablemente, no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo”.

Juan y Mariano Castro Juan y Mariano Castro.

Una despedida cargada de emoción

La última publicación de Mariano en redes sociales fue el 25 de agosto, cuando compartió una foto junto a su hijo León. En esa imagen, aparecía sonriente, disfrutando de un momento familiar. Desde entonces, no volvió a escribir en sus cuentas personales.

Compañeros de trabajo y figuras del medio lo despidieron con mensajes de cariño y respeto. Muchos recordaron no solo su profesionalismo, sino también su templanza y su manera de encarar la vida con serenidad, incluso en los momentos más difíciles.