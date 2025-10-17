¿Quién es Walter Graziano, el hombre que denunció una periodista por acoso?

El acusado tiene 65 años y también es escritor y consultor.

La periodista Agustina Peñalva , reveló el miércoles por la noche que lleva dos meses siendo acosada por Walter Graziano y se emocionó al contar que se siente como si estuviera "en una película de terror". Entre lágrimas, Peñalva relató que el economista comenzó enviándole numerosos mensajes a través de las redes.

Luego, la comunicadora dijo que este hombre apareció personalmente en reuniones con amigos, en el gimnasio y en su lugar de trabajo . Afirmó a su vez que realizó las denuncias correspondientes ante la Comisaría 14 de la Ciudad y la Fiscalía 18 , bajo la carátula de “hostigamiento”.

Como medida de protección le entregaron un botón antipánico , aunque ella considera que "no es suficiente" y solicitó que la Justicia intervenga para garantizar su seguridad . Peñalva agregó, sin entrar en detalles, que Graziano tendría antecedentes de acoso hacia otras mujeres .

Luego de las declaraciones de la periodista, la prensa intentó comunicarse en varias ocasiones con Graziano para conocer su versión, pero no respondió a los llamados ni a los mensajes .

Quién es Walter Graziano

De acuerdo con la información disponible en sus perfiles en redes sociales, Walter Graziano tiene 65 años. Además de haberse formado en Ciencias Económicas en la UBA, es periodista de investigación y autor de libros, entre ellos Hitler ganó la guerra (2004) y Nadie vio Matrix (2007).

Por su trayectoria, Graziano suele participar en entrevistas y programas en diversos medios, incluyendo C5N, el canal donde trabaja Agustina Peñalva.

Reconocido por su labor en el análisis económico, Graziano recibió un premio Konex en 1997 y actualmente también se promociona como consultor profesional a través de su cuenta de LinkedIn, donde afirma: "Poseo una habilidad muy particular en el análisis y la proyección de variables tanto a nivel macroeconómico como microeconómico".

La denuncia de la periodista Agustina Peñalva contra Walter Graziano

En la emisión de este miércoles por la noche de Andate a dormir vos (C5N), la locutora aprovechó su espacio al aire para dirigirse directamente a su acosador: "Walter, vos mirás absolutamente todos los programas, yo no quiero nada de vos, no quiero flores, ni un libro, ni chocolates".

Entre lágrimas, Peñalva expresó su desesperación: "Yo lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal, quiero poder trabajar tranquila, quiero poder salir tranquila, quiero ir a tomar un mate a la plaza si tengo ganas".

La periodista agregó, visiblemente quebrada: "Te tengo miedo, no te conozco, no sé quién sos, no quiero nada tuyo, te pido que me dejes tranquila, no te hice nada, no me molestes más, te pido por favor".

Denunció también la afectación que esto le genera: "Quiero recuperar mi vida, hace dos meses que parece que vivo adentro de una película de terror".

Finalmente, le hizo un llamado directo a Graziano: "Si tenés problemas psiquiátricos hacete atender, internate, ya tenés una mujer que te dijo que no, otra mujer que te dijo que no, por favor, no lo hagas más".

La periodista también cuestionó la actuación de la Justicia respecto a sus denuncias: "No es el plan que se aleje de mí y se vaya a molestar a otra chica, la Justicia también tiene que actuar".

En el marco de esta denuncia pública, que también presentó formalmente ante las autoridades judiciales, Peñalva exhibió algunos de los numerosos mensajes que Walter Graziano le ha enviado a través de sus redes sociales.

Durante la transmisión en C5N, la comunicadora mostró capturas de los mensajes de su acosador. En una de ellas se podía leer: "Intento endulzarte la tarde, pero en el gimnasio no me aceptan paquetes, ¿dónde te lo dejo? No tengo ninguna dirección".

En otro mensaje, el hombre escribió: "Me pregunto cómo hacer para pasar de la comunicación virtual a la real, me gustaría regalarte mi novela que creo que te va a gustar, pero no tengo dónde dejarte el regalo".

En otro intercambio de mensajes, Graziano se quejaba: "¿Cuán maltratadoras son las mujeres cuando un hombre les muestra interés? ¿Por qué el proceso de conquista, que debiera ser grato y dulce, es sólo un sufrimiento doloroso?".

Luego de las revelaciones de Peñalva, colegas de Clarín intentaron comunicarse con Graziano, pero él decidió no ofrecer ninguna declaración.