Detuvieron en Palpalá a un prófugo desde hace 7 años acusado por abuso sexual

En la madrugada del martes 30 de septiembre, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 lograron la detención de un hombre de 28 años en la ciudad de Palpalá que permanecía prófugo desde 2018, acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Cómo fue el procedimiento El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Tipas, en inmediaciones de avenida Pilar Bermúdez y Santa Bárbara. Durante un control, el hombre estaba muy nervioso y brindó información falsa al momento de ser identificado, lo que alertó a los efectivos.

Pedido de captura Tras las averiguaciones correspondientes, se confirmó que el sujeto tenía un pedido de captura activo desde hacía siete años. De inmediato, se procedió a su arresto. El detenido fue trasladado y quedó alojado en dependencias policiales, a disposición de la Fiscalía de turno.

