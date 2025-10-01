miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 10:26
Policial.

Detuvieron en Palpalá a un prófugo desde hace 7 años acusado por abuso sexual

Un hombre que estaba prófugo desde el 2018 y acusado por abuso sexual, fue detenido en Palpalá en las últimas horas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
En la madrugada del martes 30 de septiembre, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 lograron la detención de un hombre de 28 años en la ciudad de Palpalá que permanecía prófugo desde 2018, acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Palpalá
Palpalá

Palpalá

Cómo fue el procedimiento

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Tipas, en inmediaciones de avenida Pilar Bermúdez y Santa Bárbara. Durante un control, el hombre estaba muy nervioso y brindó información falsa al momento de ser identificado, lo que alertó a los efectivos.

Pedido de captura

Tras las averiguaciones correspondientes, se confirmó que el sujeto tenía un pedido de captura activo desde hacía siete años. De inmediato, se procedió a su arresto. El detenido fue trasladado y quedó alojado en dependencias policiales, a disposición de la Fiscalía de turno.

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

