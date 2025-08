Juicio por abuso sexual: las escalofriantes declaraciones de Julieta Prandi contra su exmarido

En un crudo testimonio ante los jueces, la modelo y conductora Julieta Prandi declaró en el juicio que enfrenta a su exesposo, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Entre lágrimas, Prandi relató años de violencia psicológica, física y sexual, y aseguró: “Yo sentía que me iba a matar si no tenía relaciones con él”.

Justicia. ¿Quién es el ex marido de Julieta Prandi?

Justicia. Inicia el juicio contra el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual

Durante la audiencia, la modelo detalló el calvario que vivió durante su relación, describiéndolo como un vínculo marcado por el control absoluto, el aislamiento y el hostigamiento. “Me separó de mi círculo de amigas, me hizo pelear con mi hermana, me cambiaba el número de celular cada seis meses”, expresó. También denunció haber sido incomunicada: “Me puso el celular en el freezer, me cortó el módem”.