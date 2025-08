¿Quién es el ex marido de Julieta Prandi?

De acuerdo al escrito de elevación a juicio firmado por el fiscal Christian Fabio, el acusado habría mantenido relaciones sexuales forzadas con la denunciante en múltiples ocasiones. El documento judicial sostiene que Contardi habría ejercido distintos tipos de violencia: física, emocional y simbólica.

El abogado Fernando Burlando y su equipo legal representan a la conductora en la querella.

En el escrito presentado ante la Justicia, se expuso que el acusado forzaba a Julieta Prandi bajo la idea de que, “como era su mujer, tenía la obligación de tener relaciones sexuales”. De acuerdo con la denuncia, estos episodios habrían ocurrido al menos dos veces por semana, lo que implicaría no menos de 144 situaciones de abuso. El juez de Garantías, Luciano Marino, determinó que había pruebas suficientes para avanzar con el proceso judicial y elevar la causa a juicio oral.

¿Cómo era la relación según el relato de Julieta Prandi?

Julieta Prandi expuso en público que vivió una relación atravesada por un control creciente y un maltrato constante. Tras la ruptura, la modelo señaló que los últimos tiempos de convivencia estuvieron marcados por una fuerte violencia psicológica.

En distintas entrevistas, relató situaciones de control extremo, como aquella ocasión en la que no pudo concretar un viaje laboral a Uruguay porque su entonces pareja le habría escondido tanto la billetera como el celular dentro del freezer. “Era una persona que me degradaba, me insultaba y me amenazaba todo el tiempo”, expresó.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en el domicilio conyugal de Escobar entre 2015 y 2018.

Además, denunció haber sido víctima de abuso económico. Según explicó, su exesposo la habría convencido de firmar un poder que le permitió a él administrar sus ingresos y acceder a sus cuentas personales. “Me sacó 22 años de trabajo, todo lo que estaba en mi caja de seguridad. Me tuve que ir de mi propia casa pidiendo un préstamo al banco”, afirmó Prandi.

El testimonio de la modelo también incluyó episodios de agresiones físicas. En una entrevista, relató: “Me sujetaba del cuello, acercaba el puño a mi rostro y me decía que si fuera un hombre no me dejaría un solo hueso sin romper. Me arrastraba del cabello”. Prandi señaló que el momento decisivo llegó cuando notó las consecuencias emocionales en sus hijos.

La novela Yo tendría que estar muerta, escrita por Prandi, está basada en hechos reales sobre violencia de género.

“Cuando vi a Mateo convertirse en Julieta, ya que tenía el mismo dolor que yo, ahí me saqué la última venda que me quedaba”, expresó. Además, mencionó que existe un proceso judicial paralelo relacionado con “hechos muy graves” que habrían afectado a su hijo mayor mientras estaba al cuidado de Contardi.