¿Cómo sigue el juicio de Julieta Prandi?

La segunda jornada del juicio contra Claudio Contardi , exesposo de Julieta Prandi, retomó su curso luego de una interrupción motivada por una presunta pérdida de gas . En la instancia se escucharon declaraciones impactantes dentro del expediente que investiga presuntos hechos de abuso sexual , maltrato psicológico y amenazas .

Fueron diversos los testimonios de personas cercanas a Prandi durante estos años, quienes coincidieron en pintar el retrato de una mujer atrapada, con signos de profunda angustia y en constante estado de alerta. Este viernes comenzará la fase de alegatos en el juicio , con las exposiciones tanto de la fiscalía como de las defensas, y se espera que la sentencia se conozca en el transcurso de la semana siguiente.

Durante la mañana, la segunda jornada del proceso debió ser interrumpida de forma inesperada debido a una presunta pérdida de gas , lo que forzó a detener temporalmente la audiencia. Así lo informó a los medios Javier Baños , abogado de la modelo, actriz y presentadora.

El representante legal explicó que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana “no llamaron a los bomberos, se pusieron en contacto directamente con la gente de mantenimiento”, y precisó que la interrupción del juicio “se dio justo cuando estaba declarando Ángel , un empleado de seguridad y testigo de descargo que propuso la defensa que no hizo más que corroborar el testimonio de Julieta”.

“Siento mucho alivio”, expresó Prandi. “Siento mucho alivio porque finalmente pude hablar”, manifestó Prandi este jueves al salir de la segunda jornada del juicio. Junto a su abogado, Javier Baños, señaló: “Fue traumático tener que pasar por todas estas pericias. Tardamos cinco años en llegar a esta instancia: un calvario judicial”.

Ante la pregunta de si una posible condena a Contardi podría traerle algún tipo de reparación emocional, la actriz respondió: “No sé si sanar. Creo que voy a estar mejor, las cicatrices curan. Ya no soy esa Julieta que no podía ni sabía cómo pedir ayuda”.

La causa se inició el miércoles en la ciudad de Zárate, a raíz de una denuncia que Prandi presentó hace seis años, donde acusó a su expareja de abuso sexual y violencia de género. En ese marco, Prandi ofreció un testimonio profundamente emotivo tanto ante los jueces como frente a la prensa. “Es mucho dolor vivido. Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida, fue un calvario”, afirmó.

Sus primeras declaraciones

“No sé si voy a poder abarcar todo lo que pasé. Fue mucho, de todos los colores”, comenzó diciendo frente a los magistrados Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar, quienes conforman el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, en el inicio del juicio que se reanudará este jueves.

Más tarde, al dialogar con los medios, Prandi sintetizó cómo se sintió tras concluir la primera jornada del proceso. “Es mucho el dolor vivido. Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida, fue un calvario. Yo tengo la suerte y el privilegio de estar acá y poder contarlo. La mayoría termina muerta. La pena máxima es de 50 años, con que le den 20 o 30 me quedo contenta”.

Qué dijo el acusado

Claudio Contardi, quien enfrenta las acusaciones en su contra, tomó la palabra ante el tribunal. “Lo niego rotundamente: nunca abusé. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuese consentida”, expresó, al intentar refutar los cargos por los que está siendo juzgado.

Durante su declaración, Prandi optó por no permanecer en la sala. Eligió no escuchar a su exmarido. “Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Los hijos son queridos por las dos partes”, añadió el imputado.

Argumentos del fiscal

Al presentar los cargos, el fiscal Cristian Fabio sostuvo que "abusó sexualmente (por Contardi) en reiteradas oportunidades de ella, ejerciendo amenazas, violencia física, tomándola del cabello, del cuello por atrás accediéndole carnalmente mientras ella se negaba. Ejerció violencia psicológica diciendo que era su mujer y que era su obligación mantener relaciones sexuales. Lo vamos a demostrar a lo largo de la evidencia en la audiencia de debate".

“Satisfecha” con la primera jornada

Después de manifestar que se siente conforme con cómo transcurrió la jornada inicial del juicio, comparó su testimonio con “meter un planeta en un embudo”. “Contar todo lo que yo viví en un ratito y que se puedan imaginar todo lo vivido...creo que pude decir un montón, no todo”, señaló.

“Me siento muy aliviada después de haber hablado, llorado...estoy demacrada, ya estoy que no puedo más, no comimos en todo el día”, confesó visiblemente afectada.

Hablando sobre quienes declararon, y aún conmovida, expresó que todos “estuvieron muy bien”. “Mis padres me hicieron llorar, estuvo muy bien mi hermana, estuvo muy bien Mariano Peluffo, estuvo muy bien mi amigo Seba Waizer y mi psiquiatra también”, detalló.

Quién es Claudio Contardi

Claudio Contardi se dedica al ámbito de la gastronomía como empresario. Su nombre ganó notoriedad pública gracias a su vínculo sentimental de diez años con la presentadora y modelo Julieta Prandi, con quien contrajo matrimonio en 2011.

De esa unión nacieron sus hijos Mateo y Rocco. La relación finalizó a comienzos de 2019 y el divorcio se formalizó en octubre de ese mismo año. Desde entonces, Contardi enfrenta varias acusaciones promovidas por su exmujer, que lo señalan por presunta violencia de género, abuso sexual y maltrato económico y familiar.

El calvario en primera persona

“Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida: fue un calvario”. Con estas palabras, la actriz y conductora Julieta Prandi comenzó una rueda de prensa a las puertas del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, donde se desarrolla la segunda jornada del juicio contra su exesposo, Claudio Contardi, acusado de abusos sexuales y violencia de género.

“Yo era una cosa y lo único que quería era estar muerta”, expresó Prandi en una declaración marcada por la emoción. Aunque su voz reflejaba el dolor, se mostró firme al afirmar: “No sé si voy a poder abarcar todo lo que pasé. Fue mucho y de todos los colores”.

“Tengo la suerte y el privilegio de estar acá y poder contarlo. La mayoría termina muerta”, subrayó la conductora. Y agregó que, si su exmarido recibiera una pena de entre 20 y 30 años de cárcel, ella se sentiría en paz.

Rechazaron la prisión preventiva para Contardi

Este jueves, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana rechazó el pedido presentado por el abogado Javier Baños, parte del equipo jurídico que representa a Julieta Prandi, para que su expareja fuera arrestado mientras se desarrolla el proceso en su contra por presuntos abusos sexuales, maltrato psicológico y amenazas.

La defensa de Prandi había argumentado que la medida buscaba “evitar que Contardi no asista mañana al juicio” y ante “un posible riesgo para Julieta y sus hijos”.

“Vos quedate tranquila, yo voy a estar bien”

Verónica Maciel, quien conoce a Prandi desde que sus hijos coincidieron en el jardín, relató cómo presenció de cerca el fuerte cambio que atravesó la actriz con el paso del tiempo.

En una visita a su domicilio en Martínez, la encontró abatida, ansiosa y con dificultad para sostener la mirada. Durante ese encuentro, Prandi parecía apagada al sentarse junto a otras personas en la mesa, y al despedirse le dijo: “Quédate tranquila, voy a estar bien”.

“Una experiencia indescriptible”

“Lo que vivió Julieta es inenarrable”. Así definió Flavia Crupi, la psicóloga que acompañó a Prandi durante todo el proceso. “Yo a ella le creo porque hay cosas que dijo que son inimaginables. Que yo no puedo contar por secreto profesional, pero que ella tampoco, por pudor y vergüenza, porque es escalofriante”, añadió.

Acerca de su primera consulta, la especialista recordó: “Vino a mi consultorio y lo primero que me dijo fue: ‘estoy acá porque quiero sanar’’”.

Un testimonio fundamental

En el informe que elaboró hace tres años, Bárbara Tomasicci, perito psicóloga que evaluó a Prandi, determinó que la modelo y presentadora sufrió violencia psicológica, física, sexual y patrimonial con la intención de causarle daño emocional. A pesar de no haber podido entrevistar a Contardi, quien se negó, aseguró que no encontró indicios de falsedad en el relato de Julieta.

Burlando pidió una condena de 50 años

El abogado defensor de Julieta Prandi planteó esa demanda al concluir su exposición en el juicio. Entre las acusaciones que pesan contra Claudio Contardi, su exesposo, se contabilizan 144 episodios de agresión sexual. Por su parte, el equipo legal de Contardi solicitará su absolución. Se aguarda que el Tribunal emita el fallo en las próximas horas.

Fiscalía pide dos décadas de cárcel

“Julieta, la víctima, no mintió”, afirmó el fiscal Cristian Fabio, quien solicitó una condena de 20 años de prisión para Claudio Contardi, exmarido de la actriz y presentadora Julieta Prandi.

“Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad. No quedan dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes y sostenido por cada una del resto de las pruebas que trajimos a esta sala. Por ello, solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental a la víctima”, finalizó el fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

Habló un amigo de Prandi

“Contardi se apoderó de su cuerpo, su mente y su alma: la rompió completamente”, contó Sebastián Waizer, amigo cercano de Julieta Prandi y testigo en el juicio, durante una entrevista. Asimismo, Waizer rememoró las situaciones que atravesó junto a Prandi para impedir que Contardi tuviera vínculo con sus hijos.

“Tengo esperanza”

“Estoy confiado que todo va a salir bien y se termine de una vez por todas este calvario. El robo más grande que recibí en mi vida fue el tiempo que me robaron de mi hija y de mis nietos”, expresó Eduardo Prandi, padre de la presentadora, al salir del tribunal.

Al ser consultado sobre la presencia de Contardi en la audiencia, declaró: “Lo miré con desprecio, lo único que merece. Y lástima. Sus manipulaciones, siempre lo mismo. Los alejó a todos de todos. No le dejó familia, amigos, padre, nada. Tiene que pagar”.

Reclaman botón antipánico

“Fernando Burlando, mi abogado, ya le solicitó un botón antipánico al ministro de Seguridad”, informó Julieta Prandi tras concluir la tercera audiencia donde Claudio Contardi, su exesposo, es el único imputado. “Espero que el Tribunal esté a la altura de los hechos”, agregó.