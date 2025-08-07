La palabra de Julieta Prandi tras declarar en el juicio contra su ex marido

Tras una jornada intensa y cargada de tensión , en la que prestó declaración contra su exesposo Claudio Contardi en el juicio por reiterados abusos sexuales , Julieta Prandi muestra señales de agotamiento . Sin embargo, más allá del cansancio visible , sus declaraciones son firmes : describe con claridad lo que vivió durante el día, el dolor que le tocó atravesar y la respuesta judicial que anhela.

“Estoy satisfecha , siento que es muy difícil , es meter un planeta en un embudo , contar todo lo que viví en un rato, y que se puedan imaginar todo lo vivido” , expresó la actriz ante las cámaras.

Durante la audiencia, el primero en declarar fue Contardi , quien brindó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana . Un panel divisorio lo mantuvo apartado físicamente de su expareja, a pedido de ella, que solicitó evitar cualquier tipo de contacto, incluso visual . Al respecto, Julieta Prandi subrayó que consiguió mantenerse alejada: “No escuché cuando él declaró , no me interesa escucharlo . Para declarar estuve en la sala contigua , y después para todos los testigos a través de un biombo” .

En ese marco, Julieta remarcó la importancia del acompañamiento que recibió por parte de su entorno cercano durante este momento tan complejo . También compartió cómo se sintió al oír sus declaraciones: “Mis padres estuvieron muy bien , me hicieron llorar, estuvo muy bien Mariano Peluffo , también mi psiquiatra . Escucharlos es terrible , es encontrarse con la mirada que tienen los otros de uno , de lo que uno vivió, y recuerdos que no me pertenecen, algunos uno intenta bloquearlos” .

Quién es Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi denunciado por abuso sexual.

El desgaste emocional y la espera de justicia

Frente a los micrófonos, Prandi expresó cómo la atravesaba emocionalmente la situación y cuestionó el funcionamiento de la Justicia y los tiempos prolongados del proceso: “Me siento aliviada después de haber hablado, llorado, estoy demacrada, no puedo más, no comimos en todo el día. Me encantaría creer que esto va a agilizar la justicia, que escuchen mucho más a las mujeres en las comisarías, se tardaron cinco años para que se eleve a juicio, es mucho tiempo, y fue una lucha de persistir y persistir, para encontrar justicia, es duro volver a declarar y hacer pericias cuando del otro lado no se exponen a nada. Tuve algunos exabruptos, se me escaparon algunas cosas, es mucho el dolor vivido. Le dije: “Para vos que estás escuchando del otro lado””.

Julieta Prandi será la primera testigo en declarar en el juicio oral que comienza este miércoles.

Expectativas sobre la condena al ex marido de Julieta Prandi

Cuando le preguntaron por lo que espera como resultado del juicio, Prandi expresó sin rodeos cuántos años de prisión considera justos para su ex pareja: “Para mí, hacer justicia implica aplicar una sentencia contundente. No estoy detrás de una compensación económica; a mí me arrebataron una parte enorme de mi existencia. Sufrí agresiones de todo tipo: sexuales, psicológicas, emocionales, económicas y verbales. Soy una de las pocas que puede estar hoy relatando su historia, porque muchas mujeres no sobreviven. La sanción más dura contempla hasta 50 años; si le dan entre 20 y 30, sentiré que algo se logró. Ahora todo queda en manos de los jueces”.

Superación y mensaje para otras víctimas

Para cerrar, la artista compartió cómo logró reconstruirse tras aquella etapa oscura y dejó un mensaje esperanzador dirigido a quienes atraviesan situaciones similares: “Hoy le doy un cierre con ternura y gratitud a aquella Julieta de antes, porque gracias a ella llegué hasta acá. Valoro profundamente a la persona que fui y abrazo con fuerza a la que soy hoy. La nueva versión de mí ya está viva: me acompañan mis hijos, mis seres queridos, mi pareja; recuperé el vínculo con mis padres y con mi hermana. A todas las mujeres que están pasando por algo parecido, les digo que no se rindan, que busquen apoyo. Yo no lo hice: simplemente me alejé. Estuve muy cerca de soltar todo… había días en los que deseaba no volver a despertar. Para una persona que sufre violencia, pedir auxilio no siempre es fácil”.

Inicio de la causa y aspectos legales

La investigación se inició luego de que Prandi presentara una denuncia en la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Escobar en el año 2021. Según su testimonio, Contardi la habría violentado durante el tiempo que compartieron residencia en un country de esa zona del conurbano bonaerense, "entre el 28 de julio de 2015 —poco después del nacimiento de su primer hijo en común— y marzo de 2018, cuando se trasladaron a la ciudad de Martínez", de acuerdo a lo registrado en el expediente judicial. La relación entre ambos finalizó en 2019.

Julieta Prandi habló tras declarar en el juicio contra su ex marido.

Prandi no logró establecer con exactitud ni la cantidad de episodios abusivos ni sus fechas específicas, un aspecto que fue utilizado por la defensa de Contardi como argumento de cuestionamiento. No obstante, el magistrado Marino desestimó ese punto al considerar que la imprecisión en los relatos es una consecuencia habitual del impacto psicológico causado por el abuso sexual.