Caso Julieta Prandi: el Fiscal pidió 20 años de prisión y detención inmediata

Ella relató detalles de la violencia intrafamiliar: “Lo único que quería era estar muerta”, afirmó Julieta Prandi

Julieta Prandi, en el juicio contra su ex marido: “Me iba a matar si no tenía relaciones”

El juicio contra Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, atraviesa horas decisivas. El fiscal Cristian Fabio solicitó este viernes al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana que el imputado sea condenado a 20 años de prisión, la pena máxima para el delito de abuso sexual con acceso carnal , y que se disponga su detención inmediata.

La fiscalía acusa a Contardi de “ abuso sexual con acceso carnal agravado por causar grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados ” ocurridos entre julio de 2015 y marzo de 2018. La investigación se inició en 2021, cuando Prandi denunció a su exmarido ante la UFI N°4 de Escobar.

En paralelo, Javier Baños, abogado del equipo que lidera Fernando Burlando, fue más allá en su alegato y reclamó que se imponga la pena máxima de 50 años de prisión. “ Lo que se resuelva en este juicio excede el interés de las partes. Esto va mucho más allá de este caso ”, afirmó.

La solicitud ocurre horas después de que los jueces rechazaran la presentación de Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando, quien había pedido prisión preventiva contra el empresario gastronómico. No obstante, los magistrados dispusieron imponerle a Contardi una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

Testimonios contrapuestos

Durante las audiencias, desfilaron testigos tanto de la acusación como de la defensa. Entre ellos, Ángel Peloso, jefe de seguridad del barrio privado “Septiembre” donde vivía la pareja, declaró que nunca percibió situaciones extrañas.

En contraposición, Verónica Maciel, amiga de la actriz, relató un cuadro de vulnerabilidad y angustia. Contó que en una visita a su casa la encontró afectada, y que luego Prandi le confesó su situación económica crítica y el calvario que atravesaba. “Sería incapaz de inventar una denuncia por abuso”, sostuvo.

Según el expediente, los abusos habrían comenzado poco después del nacimiento del primer hijo de la pareja y continuado hasta 2018, cuando se mudaron a Martínez. La separación formal llegó en 2019. La acusación sostiene que Contardi ejerció violencia sexual en un contexto de control, aislamiento y sometimiento emocional.

Próximos pasos y posible fallo

Tras escuchar a la defensa del acusado, el tribunal evaluará la prueba reunida y definirá su veredicto, que podría conocerse en el transcurso de este viernes, luego de tres días de audiencias.

De confirmarse el pedido del fiscal o el de la querella, la causa podría derivar en una de las condenas más duras de los últimos años en un caso de abuso sexual en el ámbito de pareja.