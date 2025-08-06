Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy miércoles 6 de agosto

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy miércoles 6 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Azar. Quiniela de Mendoza de hoy: resultados del viernes 16 de mayo de 2025

A la cabeza quedó el 36, que según el significado de los sueños quiere decir "La manteca".

A la cabeza quedó el 44, que según el significado de los sueños quiere decir "La carcel".

1° 2744

2° 4402

3° 0517

4° 8302

5° 6221

6° 5272

7° 2758

8° 1562

9° 5153

10° 9366

11° 1546

12° 3801

13° 2618

14° 5440

15° 5734

16° 9913

17° 9698

18° 4230

19° 2325

20° 7033

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 49, que según el significado de los sueños quiere decir "La carne".

1° 0049

2° 2939

3° 0483

4° 6558

5° 1984

6° 6756

7° 3190

8° 3567

9° 4456

10° 1739

11° 5352

12° 1720

13° 4928

14° 8853

15° 2889

16° 9441

17° 6342

18° 5326

19° 2463

20° 2408

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.