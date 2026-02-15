La agrupación Busca Mojón celebró 25 años con el tradicional desentierro en Palpalá

La agrupación Busca Mojón celebró este año sus 25 años de historia con el tradicional desentierro del Carnaval en la ciudad de Palpalá. El evento tuvo lugar en el barrio Santa Bárbara, sector A, sobre calle Mina Hualilán, punto donde la agrupación mantiene la ceremonia desde sus inicios.

La actividad reunió a una gran cantidad de vecinos que participaron del ritual que marca el inicio del tiempo de Carnaval. La celebración combinó música, disfraces y el acompañamiento de familias que forman parte de la historia de la comparsa.

Busca Mojón nació hace 25 años con el objetivo de sostener la tradición carnavalera en el barrio. Desde entonces, la agrupación organiza cada temporada el desentierro en el mismo lugar, lo que refuerza la identidad comunitaria del sector.

En esta edición aniversario, integrantes históricos y nuevos miembros participaron del ritual central. El desentierro incluyó ofrendas simbólicas y el despertar del diablo, figura representativa del Carnaval andino.

La jornada transcurrió con fuerte presencia vecinal y acompañamiento constante durante toda la ceremonia. El barrio Santa Bárbara volvió a convertirse en epicentro de la celebración en Palpalá.

El desentierro como símbolo de continuidad

El ritual del desentierro representa el inicio formal del Carnaval y forma parte de las prácticas culturales que se transmiten de generación en generación. En Palpalá, la comparsa Busca Mojón sostiene esta tradición desde hace un cuarto de siglo.

Cada año, la organización convoca a vecinos, familiares y simpatizantes que se suman a la celebración. La permanencia en calle Mina Hualilán consolida el espacio como punto de referencia del Carnaval en la ciudad.

El aniversario número 25 marcó un momento significativo para la comparsa, que reafirma su presencia dentro del calendario festivo local y mantiene vigente una tradición arraigada en la comunidad palpaleña.