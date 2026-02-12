Delincuentes armados robaron dos vehículos en Palpalá y continúan prófugos

Robo - Foto ilustrativa

Un grave hecho de inseguridad se registró en la noche del miércoles 11 de febrero en la ciudad de Palpalá. Cerca de las 20 horas, dos delincuentes armados sustrajeron dos vehículos de una empresa de alquiler ubicada en el barrio Antártida.

Qué pasó en el robo en Palpalá: los detalles Según informó la Policía, la víctima relató que los hombres ingresaron al inmueble y, tras exhibir un arma de fuego, lograron llevarse los rodados para luego darse a la fuga. Los vehículos robados son una camioneta Fiat Toro y un automóvil Fiat Cronos.

Tras la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones de Palpalá inició las actuaciones correspondientes y se encuentra trabajando para dar con los responsables. Hasta el momento no hay personas demoradas.

