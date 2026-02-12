jueves 12 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 13:33
Policiales.

Delincuentes armados robaron dos vehículos en Palpalá y continúan prófugos

Dos hombres ingresaron a una empresa de alquiler del barrio Antártida de Palpalá y se llevaron dos vehículos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Robo - Foto ilustrativa

Robo - Foto ilustrativa

Un grave hecho de inseguridad se registró en la noche del miércoles 11 de febrero en la ciudad de Palpalá. Cerca de las 20 horas, dos delincuentes armados sustrajeron dos vehículos de una empresa de alquiler ubicada en el barrio Antártida.

Lee además
Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy video
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá
Conmoción en el interior: un niño de 6 años caminó solo durante la madrugada para alertar sobre la muerte de su tío.  
Policiales.

Un nene de 6 años caminó solo en la madrugada para avisar que su tío estaba muerto

Qué pasó en el robo en Palpalá: los detalles

Según informó la Policía, la víctima relató que los hombres ingresaron al inmueble y, tras exhibir un arma de fuego, lograron llevarse los rodados para luego darse a la fuga. Los vehículos robados son una camioneta Fiat Toro y un automóvil Fiat Cronos.

Tras la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones de Palpalá inició las actuaciones correspondientes y se encuentra trabajando para dar con los responsables. Hasta el momento no hay personas demoradas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

Un nene de 6 años caminó solo en la madrugada para avisar que su tío estaba muerto

Orán: asaltó un comercio con un cuchillo, se llevó sándwiches de miga y ahora va a juicio

Uberti quedó detenido tras quedar firme su condena por la valija de Antonini Wilson

Liberaron a los agresores de Campo Verde y los vecinos denuncian amenazas

Lo que se lee ahora
Conmoción en el interior: un niño de 6 años caminó solo durante la madrugada para alertar sobre la muerte de su tío.  
Policiales.

Un nene de 6 años caminó solo en la madrugada para avisar que su tío estaba muerto

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente video
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel