Claudio Uberti quedó detenido tras quedar firme su condena por la valija de Antonini Wilson

Ordenaron la detención del ex funcionario Claudio Uberti condenado por la valija con 800 mil dólares de Antonini Wilson.

La Justicia dictó la captura de Claudio Uberti , ex funcionario vinculado al kirchnerismo, para que comience a cumplir una condena de cuatro años y seis meses de prisión en el marco del caso de la valija con 790 mil dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson ingresó al país en 2007.

Uberti, quien se desempeñó como titular del Órgano de Control de Concesiones Viales , estaba presente en el vuelo privado en el que Antonini Wilson arribó de madrugada con la maleta repleta de dólares, la cual fue retenida en el control aduanero .

La magistrada del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 , Sabrina Namer , firmó la resolución que dispone la “detención inmediata” de Claudio Uberti, el ex funcionario que hasta ahora nunca había estado privado de su libertad en esta causa. Ayer, la Corte Suprema rechazó el último planteo presentado por su defensa, dejando definitiva la condena .

Hasta media mañana de este miércoles, Uberti aún no había sido detenido . Claudio Uberti, de 68 años, será trasladado por disposición judicial a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal , mientras que la ejecución de su detención quedó a cargo de la Policía Federal .

El ex funcionario también figura como imputado colaborador en otra investigación penal, la conocida causa de los cuadernos de las coimas, donde actualmente es juzgado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 84 procesados.

Una pena que quedó firme en la Corte

Ayer martes, la Corte Suprema de Justicia ratificó la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva contra Claudio Uberti, en relación con su implicación en el ingreso al país de una valija que contenía 790.550 dólares, transportada por el empresario venezolano en agosto de 2007.

Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa, que alegaba supuestos incumplimientos formales en el proceso.

Los jueces destacaron que el recurso presentado no cumplía con los lineamientos establecidos en la Acordada 4/2007, normativa que establece cómo deben formularse y detallarse las impugnaciones ante la Corte Suprema. Por ello, el tribunal rechazó la presentación directa y confirmó la pena previamente impuesta en instancias inferiores.

Uberti había sido condenado como coautor del delito de contrabando de divisas, agravado por la participación de varias personas y su condición de funcionario público, en calidad de tentativa.

Debido a incumplimientos formales similares, la Corte también desestimó los recursos de otros ex funcionarios aduaneros que habían recibido penas más leves, que oscilaban entre diez meses y un año de prisión condicional, por su participación en encubrimiento de contrabando agravado.

“Libros y unos papelitos”: el hallazgo de los dólares

El hecho que dio origen a esta causa se produjo en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando un vuelo privado de la empresa Royal Class aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Venezuela con varios pasajeros a bordo.

La aeronave, cuyo servicio había sido contratado por Energía Argentina S.A. (ENARSA) en el marco de negociaciones vinculadas a contratos energéticos bilaterales, transportaba entre sus ocupantes a Claudio Uberti, su entonces secretaria Victoria Carolina Bereziuk, el presidente de ENARSA Exequiel Omar Espinosa, el empresario venezolano Guido Antonini Wilson y otros ciudadanos con vínculos con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Mientras se realizaba el control de equipaje, una valija que no había sido sometida al escáner despertó sospechas entre el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Fue la oficial María de Luján Telpuk quien decidió insistir en la inspección tras notar que el escáner mostraba una cantidad significativa de objetos de forma rectangular dentro del equipaje.

Cuando se le preguntó sobre lo que transportaba, Antonini Wilson aseguró que su valija contenía “libros y algunos papeles”. Sin embargo, al proceder a abrirla, las autoridades descubrieron billetes de dólares estadounidenses. Inicialmente, el empresario afirmó que eran aproximadamente 60 mil dólares, pero al realizar el conteo oficial se determinó que la cifra real ascendía a 790.550 dólares, distribuidos en billetes de baja denominación, usados y sin envoltura bancaria.

La suma de dinero fue retenida por las autoridades y más tarde destinada a escuelas infantiles en barrios vulnerables. Por su parte, Antonini Wilson participó ese mismo día de un acto en la Casa Rosada y luego regresó a Estados Unidos, sin comparecer ante los tribunales argentinos ni reclamar los fondos. Los intentos de extradición por parte de Argentina no prosperaron.

La repercusión internacional del caso

El caso también tuvo repercusiones internacionales. En Estados Unidos, Antonini Wilson colaboró con el FBI, declarando que los dólares estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

En Estados Unidos, un tribunal federal en Miami dictó condenas contra tres ciudadanos venezolanos y un ciudadano uruguayo, señalados de actuar como agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez, con el objetivo de presionar al empresario para mantener su silencio.

En Argentina, el caso tuvo un recorrido prolongado y complejo. Uberti fue inicialmente citado a indagatoria y luego eximido mediante una falta de mérito, con lo que el expediente estuvo al borde de la prescripción.

La causa volvió a tomar impulso cuando se sumaron imputaciones contra el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, lo que permitió extender los plazos de investigación al tratarse de funcionarios públicos.

En diciembre de 2018, el magistrado del fuero Penal Económico, Pablo Yadarola, dictó un procesamiento extenso de más de 500 páginas que revitalizó la investigación y sentó las bases para llevar el caso a juicio oral. El debate judicial se desarrolló en 2023 ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que resolvió condenar a Uberti a cuatro años y medio de cárcel efectiva, mientras que De Vido y Echegaray fueron absueltos. Además, los funcionarios aduaneros involucrados recibieron penas en suspenso.

La ratificación de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal

En noviembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena previamente impuesta. Los jueces del máximo tribunal resaltaron que las pruebas reunidas para acreditar la responsabilidad de Uberti “carecen de arbitrariedad o sesgo” y que existía un "conjunto de indicios sólido e incuestionable”.

Según el fallo de Casación, el episodio no se circunscribió únicamente al intento de ingreso de la valija con dinero, sino que formó parte de un plan estructurado destinado a impedir el correcto desempeño de las funciones de control aduanero.

De este modo, con la resolución del máximo tribunal, la condena contra Uberti quedó definitivamente ratificada, poniendo fin a un proceso que se extendió por casi veinte años. El exfuncionario presidió el OCCOVI entre 2003 y 2007, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, que en ese período estaba a cargo de Julio De Vido.