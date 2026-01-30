viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 19:29
Narcotráfico.

Allanamientos y detenciones por narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen

Varios operativos se realizaron en Alto Comedero, Perico y El Carmen para combatir en narcomenudeo. Hubo detenidos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen

Narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen

La Policía a través de la Brigadas de Narcotráfico y cuerpos especiales como el CEOP, desbarataron múltiples puntos de venta de narcomenudeo con sustancias ilícitas en el barrio Alto Comedero en San Salvador de Jujuy, Perico y El Carmen.

Los operativos, ordenados por la Justicia en el marco de la Ley 23.737, incluyeron allanamientos simultáneos y detenciones en la vía pública, logrando sacar de circulación una importante cantidad de estupefacientes y dinero en efectivo.

Narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen
Narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen

Narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen

Cuatro allanamientos y tres detenidos en Perico

En los barrios La Esperanza y San Expedito, los efectivos irrumpieron en cuatro domicilios. Detuvieron a dos mujeres y dos hombres que quedaron a disposición de la Justicia tras comprobarse la comercialización de sustancias en las viviendas intervenidas. Además, se secuestró pasta base, marihuana (incluyendo plantas), más de $270.000 en efectivo, teléfonos celulares y motocicletas.

Desbarataron venta de drogas en Alto Comedero

La Brigada de Alto Comedero, junto al CEOP, allanó una vivienda en la 3ra Etapa del sector Tupac Amaru, donde se detuvo a una mujer de 46 años. Se incautó pasta base, una balanza de precisión, recortes de polietileno para el fraccionamiento, 9 teléfonos celulares y la suma de más de $300.000 en efectivo.

Narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen
Narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen

Narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen

Detenidos en el Loteo Apaza en El Carmen

En un operativo de control preventivo, el Grupo Dinámico y el GOM detuvieron a dos sujetos de 21 y 27 años que comercializaban sustancias en la vía pública. Les hallaron numerosos envoltorios de pasta base listos para la venta.

Uno de los demorados tenía un pedido de paradero vigente por parte de la justicia. Todos los elementos secuestrados y las personas detenidas fueron puestos a disposición de las Fiscalías Especializadas en Narcomenudeo.

Matías Jurado, presunto asesino serial de Alto Comedero. video
Jujuy.

Se cumplen seis meses de la detención de Matías Jurado: cómo sigue la causa

Por  Redacción de TodoJujuy

