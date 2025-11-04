Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo - Imagen ilustrativa

La Policía de la Provincia de Jujuy, bajo la dirección del Comisario General Licenciado Milton Sánchez, llevó adelante un amplio megaoperativo antinarcóticos durante la última semana de octubre, cumpliendo con órdenes judiciales emitidas por el Juez Dr. Pablo Pullen Llermanos. Cerca de cien efectivos policiales participaron en allanamientos simultáneos en las localidades de Yuto, Ledesma, Palpalá y San Salvador de Jujuy, logrando desarticular varios puntos de venta de drogas que operaban en la región.

Cápsulas de cocaína Cápsulas de cocaína Importante secuestro de drogas y armas Durante los procedimientos, los agentes incautaron significativas cantidades de clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana, además de más de ochocientos mil pesos en efectivo, balanzas de precisión y tres armas de fuego, entre ellas una escopeta y un rifle. Estos elementos evidencian la magnitud de la red de narcomenudeo que operaba en distintos puntos de la provincia.

Once detenidos y causas judiciales en curso El operativo culminó con la detención de once personas, quienes fueron puestas a disposición de las Unidades Fiscales correspondientes por infracción a la Ley Nacional 23.737 sobre estupefacientes.

