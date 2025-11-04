martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 09:10
Hay 11 detenidos.

Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo

La policía de la provincia llevó adelante un megaoperativo contra el narcomenudeo en varias localidades de Jujuy. Lo hizo mediante allanamientos simultáneos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo - Imagen ilustrativa

Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo - Imagen ilustrativa

La Policía de la Provincia de Jujuy, bajo la dirección del Comisario General Licenciado Milton Sánchez, llevó adelante un amplio megaoperativo antinarcóticos durante la última semana de octubre, cumpliendo con órdenes judiciales emitidas por el Juez Dr. Pablo Pullen Llermanos. Cerca de cien efectivos policiales participaron en allanamientos simultáneos en las localidades de Yuto, Ledesma, Palpalá y San Salvador de Jujuy, logrando desarticular varios puntos de venta de drogas que operaban en la región.

Importante secuestro de drogas y armas

Durante los procedimientos, los agentes incautaron significativas cantidades de clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana, además de más de ochocientos mil pesos en efectivo, balanzas de precisión y tres armas de fuego, entre ellas una escopeta y un rifle. Estos elementos evidencian la magnitud de la red de narcomenudeo que operaba en distintos puntos de la provincia.

Once detenidos y causas judiciales en curso

El operativo culminó con la detención de once personas, quienes fueron puestas a disposición de las Unidades Fiscales correspondientes por infracción a la Ley Nacional 23.737 sobre estupefacientes.

