Detuvieron a cinco personas tras siete allanamientos por narcomenudeo en Palpalá

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se llevaron a cabo en cinco viviendas del barrio San José y en dos inmuebles ubicados fuera del ámbito regional de Palpalá, aunque estrechamente relacionados con las primeras direcciones investigadas. Las órdenes fueron emitidas por la Justicia en el marco de una causa por narcomenudeo.
Durante los allanamientos, los uniformados cerraron varias bocas de expendio de drogas que operaban en ese sector, logrando un avance significativo en la desarticulación de la red delictiva.