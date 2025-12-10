Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Palpalá y Perico

Este miércoles 10 de diciembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de energía en zonas de Palpalá y Perico de la provincia de Jujuy.
Este miércoles 10 de diciembre se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en Palpalá y Perico
Se llevarán adelante trabajos de reemplazos de estructuras de instalación eléctrica segura y de tamaño reducido además de aumentar la potencia y capacidad eléctrica en una sub estación eléctrica
Día: miércoles 10 de diciembre
Horario: 14:00 A 18:00 hs
Zonas: Aduana Nacional Colectora Ruta 66 y zonas aledañas.
Se llevará adelante la instalación eléctrica segura y de tamaño reducido que se coloca en zonas urbanas para transformar la energía de media tensión a baja tensión, permitiendo alimentar de forma estable y segura a todos los hogares de la zona.
Horario: 08:00 A 13:00 hs
Zonas: Finca Berruezo, Finca Yuponi, Finca Tejerina y zonas aledañas.
Se realizará un aumento de potencia y capacidad eléctrica en una sub estación eléctrica, asegurando un mayor rendimiento en toda la zona.
