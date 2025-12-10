Este martes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en Perico y Palpalá.(Foto ilustrativa) Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Palpalá y Perico Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Palpalá y Perico Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Palpalá y Perico

Este miércoles 10 de diciembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de energía en zonas de Palpalá y Perico de la provincia de Jujuy.

Se llevarán adelante trabajos de reemplazos de estructuras de instalación eléctrica segura y de tamaño reducido además de aumentar la potencia y capacidad eléctrica en una sub estación eléctrica

Mejoras programadas que requieren interrupción del servicio Día: miércoles 10 de diciembre

Palpalá Horario: 14:00 A 18:00 hs

Zonas: Aduana Nacional Colectora Ruta 66 y zonas aledañas. Se llevará adelante la instalación eléctrica segura y de tamaño reducido que se coloca en zonas urbanas para transformar la energía de media tensión a baja tensión, permitiendo alimentar de forma estable y segura a todos los hogares de la zona. image Perico Horario: 08:00 A 13:00 hs Zonas: Finca Berruezo, Finca Yuponi, Finca Tejerina y zonas aledañas. Se realizará un aumento de potencia y capacidad eléctrica en una sub estación eléctrica, asegurando un mayor rendimiento en toda la zona. image

