miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 08:56
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Palpalá y Perico

Este miércoles 10 de diciembre se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en Palpalá y Perico

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Este martes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en Perico y Palpalá.(Foto ilustrativa)

Este martes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en Perico y Palpalá.(Foto ilustrativa)

Se llevarán adelante trabajos de reemplazos de estructuras de instalación eléctrica segura y de tamaño reducido además de aumentar la potencia y capacidad eléctrica en una sub estación eléctrica

Mejoras programadas que requieren interrupción del servicio

Día: miércoles 10 de diciembre

Palpalá

Horario: 14:00 A 18:00 hs

Zonas: Aduana Nacional Colectora Ruta 66 y zonas aledañas.

Se llevará adelante la instalación eléctrica segura y de tamaño reducido que se coloca en zonas urbanas para transformar la energía de media tensión a baja tensión, permitiendo alimentar de forma estable y segura a todos los hogares de la zona.

image

Perico

Horario: 08:00 A 13:00 hs

Zonas: Finca Berruezo, Finca Yuponi, Finca Tejerina y zonas aledañas.

Se realizará un aumento de potencia y capacidad eléctrica en una sub estación eléctrica, asegurando un mayor rendimiento en toda la zona.

image

