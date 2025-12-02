Alto Comedero, Palpalá y El Ceibal sin agua este martes: se restablece paulatinamente el servicio

Este martes 2 de diciembre, varios sectores de Alto Comedero y Palpalá experimentan una merma en la presión y/o falta total del servicio de agua potable debido a una falla en el ingreso del acueducto de alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek.

Anuncio. Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes

En el caso de El Ceibal, este sector se encuentra con dificultades en el servicio de agua dado que se registró un hecho de vandalismo el robo de una bomba Flygt de la cisterna de lavado de filtros en la Planta Jacarandá

image

Sectores Alto Comedero ( desde las 15 se empezó a restablecer el servicio)

128 Viviendas

50 Viviendas (UOCRA)

40 Viviendas

110 Viviendas (Empleados de Comercio)

Che Guevara

150 Hectáreas

18 Hectáreas

30 Hectáreas

El Ceibal

En este sector, desde la empresa se registró el robo de una bomba Flygt de la cisterna de lavado de filtros en la Planta Jacarandá (ElCeibal). Este acto de vandalismo ha dejado a la planta sin suministro de agua, pero el personal de la empresa ya se encuentra trabajando en el lugar para normalizar la situación.

Sectores de El Ceibal

Bosque del Ceibal 1 y 2, Jardín del ceibal y Lagunas del ceibal

Sobre lo sucedido, desde Agua Potable de Jujuy S.E. informaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en la reparación del acueducto para normalizar el suministro a la mayor brevedad posible. "Se recomienda a los usuarios hacer un uso racional y responsable del agua hasta la total reposición del servicio", detallaron en el comunicado.