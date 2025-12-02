Alto Comedero, Palpalá y El Ceibal sin agua este martes: se restablece paulatinamente el servicio

Este martes 2 de diciembre, varios sectores de Alto Comedero y Palpalá experimentan una merma en la presión y/o falta total del servicio de agua potable debido a una falla en el ingreso del acueducto de alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek.
En el caso de El Ceibal, este sector se encuentra con dificultades en el servicio de agua dado que se registró un hecho de vandalismo el robo de una bomba Flygt de la cisterna de lavado de filtros en la Planta Jacarandá
Barrios de Alto Comedero y Palpalá afectados por la falla en el ingreso de agua
Sectores de Palpalá
Gral. Savio
Alto Palpalá
La Merced
Virgen del Valle
Ejército Argentino
Paso de Jama
Loyola
Santa Bárbara
9 de Julio
25 de Mayo
18 de Noviembre
11 de Octubre
Antártida Argentina
Ciudadela
Constitución
Florida
Sectores Alto Comedero ( desde las 15 se empezó a restablecer el servicio)
128 Viviendas
50 Viviendas (UOCRA)
40 Viviendas
110 Viviendas (Empleados de Comercio)
Che Guevara
150 Hectáreas
18 Hectáreas
30 Hectáreas
El Ceibal
Sectores de El Ceibal
Bosque del Ceibal 1 y 2, Jardín del ceibal y Lagunas del ceibal
Sobre lo sucedido, desde Agua Potable de Jujuy S.E. informaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en la reparación del acueducto para normalizar el suministro a la mayor brevedad posible. "Se recomienda a los usuarios hacer un uso racional y responsable del agua hasta la total reposición del servicio", detallaron en el comunicado.