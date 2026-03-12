Corte de agua en Mariano Moreno por la rotura de una cañería: en qué horario y zonas

Imagen alusiva

Vecinos del barrio Mariano Moreno registran un corte de agua debido a la rotura de una cañería ubicada entre las calles Boedo y Horacio Guzmán. A raíz de esta situación, desde Agua Potable de Jujuy se dispuso una interrupción programada de emergencia en el suministro durante este jueves 12 de marzo.

Qué sectores de Mariano Moreno serán afectados por el corte del agua Según dieron a conocer desde la empresa que presta el servicio, las zonas afectadas de Mariano Moreno por la falta de agua son las calles Colombia, San Lorenzo, Chile, Venezuela, Panamá, Horacio Guzmán y sectores aledaños, extendiéndose hasta la franja del río San Francisco.

De acuerdo con el aviso, el servicio permanecerá interrumpido hasta las 13 horas, momento en el que se espera que el suministro comience a normalizarse una vez finalizadas las tareas correspondientes.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.