jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 10:22
Corte de agua en Mariano Moreno por la rotura de una cañería: en qué horario y zonas

En la jornada de este jueves, algunos sectores del barrio Mariano Moreno presentarán cortes en el suministro del agua a causa de la rotura de una cañería.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Vecinos del barrio Mariano Moreno registran un corte de agua debido a la rotura de una cañería ubicada entre las calles Boedo y Horacio Guzmán. A raíz de esta situación, desde Agua Potable de Jujuy se dispuso una interrupción programada de emergencia en el suministro durante este jueves 12 de marzo.

Qué sectores de Mariano Moreno serán afectados por el corte del agua

Según dieron a conocer desde la empresa que presta el servicio, las zonas afectadas de Mariano Moreno por la falta de agua son las calles Colombia, San Lorenzo, Chile, Venezuela, Panamá, Horacio Guzmán y sectores aledaños, extendiéndose hasta la franja del río San Francisco.

De acuerdo con el aviso, el servicio permanecerá interrumpido hasta las 13 horas, momento en el que se espera que el suministro comience a normalizarse una vez finalizadas las tareas correspondientes.

