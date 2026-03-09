Corte de agua programado para hoy en Tilcara por tareas de reparación de emergencia

Agua Potable de Jujuy informó que este lunes 9 de marzo, de 8:00 a 11:00 hs aproximadamente se realizará tareas de reparación de emergencia en las redes troncales, por lo que se producirá una interrupción del servicio.
Tal cual detallaron, las zonas afectadas serán: barrio Pueblo Nuevo (entre calles Mariano Moreno y Crucero Belgrano) y parte baja del barrio Usina.
Asimismo, aseguraron que el personal técnico de la empresa ya se encuentra trabajando en el lugar para normalizar el servicio en el menor tiempo posible. Se recomienda a los vecinos realizar un uso racional de sus reservas domiciliarias durante el periodo mencionado.