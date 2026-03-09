lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 08:14
Atención.

Corte de agua programado para hoy en Tilcara por tareas de reparación de emergencia

Para este lunes 9 de marzo se prevén tareas de reparación de emergencia en distintas zonas de Tilcara, por lo que habrá cortes de agua.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

Lee además
mas de 800 actas de transito y una muerte en las rutas jujenas
Seguridad.

Más de 800 actas de tránsito y una muerte en las rutas jujeñas
Tragedia en Tilcara - RN9-  (imagen con IA)
Barrio Villa Florida.

Tragedia en Tilcara: buscan al vehículo que atropelló y mató a un joven en la RN 9

Detalles del corte de agua en Tilcara

Agua Potable de Jujuy informó que este lunes 9 de marzo, de 8:00 a 11:00 hs aproximadamente se realizará tareas de reparación de emergencia en las redes troncales, por lo que se producirá una interrupción del servicio.

Tilcara, una gran opción en el corazón del norte

Tal cual detallaron, las zonas afectadas serán: barrio Pueblo Nuevo (entre calles Mariano Moreno y Crucero Belgrano) y parte baja del barrio Usina.

Asimismo, aseguraron que el personal técnico de la empresa ya se encuentra trabajando en el lugar para normalizar el servicio en el menor tiempo posible. Se recomienda a los vecinos realizar un uso racional de sus reservas domiciliarias durante el periodo mencionado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 800 actas de tránsito y una muerte en las rutas jujeñas

Tragedia en Tilcara: buscan al vehículo que atropelló y mató a un joven en la RN 9

Acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y las fuerzas de Seguridad

Sin celular en clases ni recreos: "Volvimos a ver las rondas y charlas entre chicos"

Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

Lo que se lee ahora
Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy
8M.

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Por  Judith Girón

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo
Educación.

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Ciudad.

Convocan a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel