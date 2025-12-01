lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 19:38
Persecución.

Violento ataque a policías en Palpalá: dos sospechosos terminaron detenidos

Dos jóvenes fueron arrestados por atacar a policías en Palpalá. Fue durante la madrugada de este lunes.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Violento ataque a policías en Palpalá (Foto ilustrativa)

Violento ataque a policías en Palpalá (Foto ilustrativa)

Cerca de las 2 de la mañana de este lunes una patrulla motorizada fue atacada por dos personas desde las inmediaciones del Paseo de los Niños y la Plaza de los Mineros en Palpalá, lo que obligó a la intervención del Grupo Motorizado de la Unidad Regional 8.

Dos personas comenzaron a arrojar botellas y piedras al personal policial mientras realizaban un operativo de control vehicular. Tras pedir refuerzos, comenzó una persecución a los agresores que intentaron huir por calles cercanas, pero lograron detenerlos.

Se trata de un joven de 18 años quien fue atrapado en la zona de la Plaza de los Mineros, mientras el otro, de 21 años, fue alcanzado poco después en la calle Mina Puesto Viejo, donde se enfrentó con los policías, pero fue reducido y trasladado a la sede policial.

Violento ataque a policías en Palpalá (Foto Policía)
Violento ataque a policías en Palpalá (Foto Policía)

Violento ataque a policías en Palpalá (Foto Policía)

Este último quedó alojado en la Seccional 23 por los delitos de Daño y Lesiones Leves Agravadas, y se constató que tenía una Solicitud de Paradero por Comparendo vigente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SI.F.CO.P).

El otro demorado, de tan solo 18 años, fue trasladado minutos después a la Seccional 51, y si bien no registraba pedidos de detención vigentes, quedó a disposición de las actuaciones judiciales iniciadas por la agresión al personal policial.

Más agresiones en Palpalá

En el barrio Güemes de esa ciudad hubo un llamado por un caso de violencia de género en un domicilio de la Avenida Libertad, tras la alerta de vecinos a la Central de Gestión por los gritos y golpes de una pareja de la zona.

Una mujer de 28 años aseguró que su pareja, un hombre de 27 años, se había tornado agresivo tras regresar de un local bailable, y había dañado muebles y algunas pertenencias, lo que le generó temor por su integridad física.

Agresión en Palpalá
Agresión en Palpalá

Agresión en Palpalá

El presunto agresor dejaba la vivienda cuando llegaron los policías, pero la víctima y su madre ratificaron la situación, lo que permitió a los efectivos detener al acusado, quien fue trasladado a la Seccional 51 y quedó a disposición de la justicia. La mujer agredida expresó su voluntad de realizar la denuncia formal, manifestando su temor a posibles represalias.

