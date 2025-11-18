Atacaron a policías en la ruta 9 y terminaron detenidos

De acuerdo al informe policial, una comisión de Seguridad Vial se dirigía a un accidente sobre la Ruta 52 cuando detectó un automóvil detenido en contramano sobre la banquina, con múltiples neumáticos reventados. Al intentar identificar y entrevistar a los ocupantes, los uniformados constataron que se encontraban en estado de alteración alcohólica.
Policías recibieron piedras y golpes
En ese momento, la situación escaló rápidamente: los sujetos se tornaron agresivos y prepotentes, comenzaron a propinar golpes de puño y a arrojar piedras contra el personal policial. Incluso, uno de ellos intentó sustraer el arma reglamentaria de uno de los efectivos.
Ante la violencia del episodio, los policías lograron pedir apoyo y una segunda unidad se hizo presente en el lugar, lo que permitió controlar la situación. Como resultado del procedimiento, dos hombres de 27 y 21 años fueron reducidos y aprehendidos, mientras que el resto de los ocupantes se dio a la fuga a pie.
Ambos detenidos fueron sometidos al examen médico de rigor y arrojaron resultado positivo a la ingesta de alcohol.
Finalmente, los acusados quedaron alojados en la Comisaría Seccional 57°, por disposición de las autoridades judiciales y contravencionales. La Ayudante Fiscal ordenó que se los impute por el delito de lesiones leves contra la autoridad policial.
En cuanto a los efectivos agredidos, fueron examinados por el médico policial y presentaron lesiones en el rostro y en un tobillo, producto de los golpes recibidos durante el ataque.