Dos detenidos por apedrear un patrullero y atacar a policías en Jujuy

Dos detenidos tras atacar a policías y dañar un móvil en el Barrio Belgrano
Durante las últimas horas, un grupo de personas arrojó piedras contra efectivos que realizaban tareas de prevención en el Barrio Belgrano, en inmediaciones de la cancha de Obras Públicas. El ataque ocurrió cerca de las 04:30 y provocó daños tanto en un móvil de la policía como en parte del equipamiento utilizado por el personal, aunque ningún agente resultó herido.
Tras el ataque, los policías iniciaron una persecución a pie y lograron detener a dos de los agresores. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 44°, donde quedaron a disposición de la Justicia.
Uno de los detenidos tenía antecedentes graves
Al realizarse las verificaciones correspondientes, se confirmó que uno de los hombres arrestados contaba con un antecedente judicial importante: tenía dictada una Prisión Preventiva vigente, además de prohibición para salir de la provincia o del país, y una orden de restricción.
Preocupación por la violencia en operativos
Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia el nivel de violencia que suelen enfrentar las fuerzas de seguridad durante los operativos nocturnos en distintos barrios de la capital. Las autoridades remarcan la importancia de reforzar los controles para evitar hechos similares y garantizar la seguridad de los vecinos.