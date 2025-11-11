Un hombre fue detenido por atacar a policías en Jujuy

Un hombre de 49 años fue detenido luego de protagonizar un violento incidente en la Rotonda Urquiza de San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió cerca de las 19.30 del sábado 9 de noviembre, cuando el Centro de Monitoreo del 911 alertó sobre un sujeto agresivo que atacaba con piedras a personal policial de la Guardia Urbana. El Grupo Especial Motorizado (GEM) intervino de inmediato y logró aprehenderlo tras un breve rastrillaje por el barrio Belgrano.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se inició cuando los efectivos de la Guardia Urbana realizaban su servicio habitual de parada en la rotonda. En ese momento, un hombre con signos evidentes de intoxicación comenzó a arrojarles elementos contundentes sin motivo aparente.

Uno de los agentes intentó dialogar con el agresor para calmar la situación, pero el sujeto reaccionó con mayor violencia y huyó hacia calles aledañas. De inmediato, se dio aviso al 911 y el personal del GEM fue desplazado hacia la zona.

Intervención del Grupo Especial Motorizado Minutos después, los efectivos del GEM localizaron al sospechoso gracias a las descripciones aportadas por los policías agredidos. El operativo se realizó en la intersección de Santa María de Oro y Juanita Moro, en el barrio Belgrano.

Al momento de su identificación, el hombre presentaba un fuerte aliento etílico, se mostró agresivo y lanzó insultos contra el personal. Intentó oponer resistencia, pero fue reducido en el lugar y trasladado de inmediato. El aprehendido fue llevado a la Seccional 1ª, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales. Los policías agredidos fueron evaluados y no presentaron lesiones. Desde la fuerza destacaron la coordinación entre el Centro de Monitoreo del 911, la Guardia Urbana y el GEM, que permitió controlar la situación en pocos minutos.

