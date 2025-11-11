martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 09:52
Justicia.

El ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música fue declarado culpable

La sentencia se hizo a través de un jurado popular. Se trata de Rafael Horacio Moreno, de 75 años, acusado de matar a Sergio David Díaz en la Navidad de 2024.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música. &nbsp;

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música.

 

Un jurado popular halló culpable a Rafael Horacio Moreno (75 años), exintegrante de la Policía Federal, por haber asesinado a su vecino Sergio David Díaz (40) tras una discusión provocada por el alto volumen de la música durante los festejos navideños de 2024.

Lee además
Comienza el jury a Julieta Makintach, la jueza acusada de querer robarse el estrellato en el juicio por la muerte de Maradona.  
Crimen y justicia.

Inicia el jury a Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona
El Tribunal Oral Federal N°7 dio inicio al juicio por la causa Cuadernos
Audiencia.

Juicio por la Causa Cuadernos: el Tribunal leyó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner

El juicio oral tuvo lugar en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y se extendió a lo largo de cinco jornadas consecutivas.

Embed

Cuándo ocurrió el crimen

El homicidio ocurrió en la mañana del 25 de diciembre, cuando Moreno, ya retirado de la fuerza, salió de su vivienda, cruzó la calle Acevedo al 4100 en Lomas del Mirador (Buenos Aires) y enfrentó a su vecino para exigirle que bajara el volumen de la música.

Luego de una discusión breve pero cargada de violencia, el hombre retirado extrajo su arma de fuego y disparó a corta distancia contra su vecino, impactándolo en el abdomen. La pelea quedó registrada por testigos y las imágenes circularon ampliamente en redes sociales. Antes del ataque, el agresor le advirtió: “Vamos a terminar mal”.

La víctima fue llevada de urgencia al centro médico más próximo, aunque murió poco después de ser atendida debido a la gravedad de las lesiones. Alertados por un llamado al 911, efectivos de la Policía Bonaerense acudieron al lugar, detuvieron a Moreno, quien no había huido, y confiscaron el arma empleada en el crimen.

El jubilado luego de la detención.

El video del enfrentamiento, pieza clave durante el juicio, muestra a ambos intercambiando empujones y amenazas. Tras su difusión, las opiniones se dividieron entre quienes consideraron que Moreno actuó en defensa propia y quienes lo calificaron sin titubeos como un asesino.

El jurado popular y el juicio

El tribunal ciudadano declaró a Rafael Horacio Moreno culpable de homicidio culposo y de portar un arma de guerra sin autorización. La audiencia fue dirigida por la jueza Lucila Pacheco, integrante del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de La Matanza, mientras que la fiscalía estuvo representada por Sergio Antín y la defensa quedó en manos de Francisco Oneto, abogado de trayectoria pública y actual representante del presidente Javier Milei.

El arma usada por el asesino.

La selección del jurado se realizó una semana antes del juicio, con la conformación de 12 miembros titulares y 4 suplentes. Moreno, retirado de la Policía Federal, enfrentó el proceso tras permanecer detenido desde el día del asesinato. El arma homicida fue identificada como un revólver Taurus calibre .38, el mismo que utilizó para efectuar el disparo mortal.

Hace algunos meses, el abogado Francisco Oneto presentó un pedido de prisión domiciliaria, argumentando que el proceso judicial podía desarrollarse desde una residencia con custodia privada, equipada con una tobillera de control electrónico.

"Se lo merecía", habría dicho la esposa del ex policía que mató de un tiro a un colectivero.

De acuerdo con la defensa, ya no existían riesgos procesales, dado que la etapa de instrucción había finalizado y la causa se encontraba lista para el debate oral. No obstante, el juez de Garantías N.º 2 de La Matanza, Pablo Agustín Gossn, rechazó la solicitud y dispuso que el ex policía continuara bajo prisión preventiva dentro de una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Oneto manifestó entonces que el juicio por jurado sería “digno de ver” y que confiaba en que el proceso arrojaría un fallo justo y beneficioso para Moreno. Sin embargo, el veredicto de los ciudadanos terminó yendo en sentido opuesto a sus expectativas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inicia el jury a Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona

Juicio por la Causa Cuadernos: el Tribunal leyó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner

Comienza el juicio por la muerte de Rubén Oviedo, el hombre atropellado frente al hospital Materno Infantil

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Un hombre fue detenido por atacar a policías en Jujuy

Lo que se lee ahora
Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Vuelve Jujuy Florece: tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores
San Salvador de Jujuy.

Vuelve "Jujuy Florece": tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música.   video
Justicia.

El ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música fue declarado culpable

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel