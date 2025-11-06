jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 15:33
Audiencia.

Juicio por la Causa Cuadernos: el Tribunal leyó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner

Se cerró la primera jornada del juicio por la llamada causa Cuadernos, donde se acusó a Cristina Fernández de Kirchner.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Tribunal Oral Federal N°7 dio inicio al juicio por la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7 dio inicio al juicio por la causa Cuadernos

Se realizó este jueves la primera jornada del juicio por la causa Cuadernos. Más cuatro horas de audiencia encabezada por los jueces del Tribunal Oral Federal 7 con Enrique Méndez Signori como presidente, donde se leyó la acusación.

La lectura la hizo uno de los secretarios del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), Ernesto Javier Ruiz: "Se encuentra acreditada la intervención de Cristina Kirchner en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Carlos Kirchner –respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente".

En el requerimiento se indicó: "Quedó demostrado que Cristina Kirchner, Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Bernardo Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, Germán Ariel Nivello, José Francisco López, y Oscar Alfredo Thomas integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015".

Marcaron en la acusación, que “la finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".

Cristina Fernández de Kirchner en cámara

La expresidenta es una de las principales involucradas en el juicio por los Cuadernos de las Coimas, quien apareció de manera virtual en el proceso, junto a su abogado, Carlos Beraldi, luego que el juez le solicitará esa acción.

El Tribunal Oral Federal N°7 dio inicio al juicio por la causa Cuadernos
El Tribunal Oral Federal N°7 dio inicio al juicio por la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7 dio inicio al juicio por la causa Cuadernos

"No todos los imputados aparecen en cámara. Es deber del tribunal velar porque esta lectura se haga en presencia de los mismos, para resguardar la defensa a juicio en el debido proceso que los asiste", solicitó el juez Enrique Méndez Signori.

Los imputados por la causa Cuadernos

Entre los principales imputados en el juicio por los Cuadernos de las Coimas están la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, el chofer, Oscar Centeno, y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta.

Se leyeron las primeras 132 páginas del requerimiento de elevación a juicio oral de la causa central. En total, son 678 páginas las que conforman este tramo, por lo que resta la lectura de otros cuatro casos conexos. El juicio se retomará el próximo jueves a las 9.30 de manera online.

