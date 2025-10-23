Rechazaron un pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos

Cristina Kirchner.

El tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazó el pedido de sobreseimiento y la excepción de cosa juzgada planteada por la defensa de Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos.

En su decisión, el tribunal afirmó que la investigación no puede ser cerrada de forma anticipada porque “los hechos objeto de debate guardan un vínculo directo con las pruebas colectadas y con la etapa de juicio oral”, razón por la cual la causa debe continuar su curso hacia el debate público.

Los argumentos de la defensa se apoyaban en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en junio de 2025 había confirmado la absolución de Kirchner por asociación ilícita en la causa denominada “Vialidad”, planteando que por aplicación de la cosa juzgada no podría ser juzgada nuevamente por la misma figura.

Sin embargo, los magistrados del tribunal consideraron que los hechos investigados en la causa de los “cuadernos” son distintos y requieren un análisis propio, lo cual impide avalar el cierre anticipado de la causa.

Con esta resolución, quedó confirmado que el proceso judicial seguirá su curso y se encamina hacia un juicio oral, que de acuerdo con fuentes judiciales, comenzaría el próximo 6 de noviembre.

