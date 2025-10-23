Paro de pilotos: los vuelos podrían sufrir demoras o cancelaciones este viernes 24

Foto ilustrativa.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció una nueva jornada de reclamo para este viernes 24 de octubre entre las 6 y las 10 h en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría generar demoras y cancelaciones en las operaciones aéreas.

El paro parcial se produce después de que las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas fracasaran, y APLA señaló que la empresa “continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos en relación con salarios, ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo”.

Desde la entidad gremial también advirtieron que la medida podría extenderse por varios días, ya que, según sus estimaciones, en una protesta similar registrada días atrás hubo demoras en casi un centenar de vuelos y más de 12.000 pasajeros afectados.

Se recomienda a los pasajeros cuyo vuelo esté programado para el viernes que verifiquen el estado con la aerolínea y consulten posibles reprogramaciones.

Por otra parte, cuestionaron “la falta de previsión empresarial”. Por lo que indicaron: “No solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia“.

