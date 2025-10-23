jueves 23 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2025 - 19:51
País.

Paro de pilotos: los vuelos podrían sufrir demoras o cancelaciones este viernes 24

La medida responde al reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales, y podría afectar a miles de pasajeros en todo el país.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
pilotos confirman nuevo paro para octubre y alertan por demoras en aeroparque
Vuelos.

Pilotos confirman nuevo paro para octubre y alertan por demoras en Aeroparque
Foto archivo.
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

El paro parcial se produce después de que las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas fracasaran, y APLA señaló que la empresa “continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos en relación con salarios, ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo”.

Desde la entidad gremial también advirtieron que la medida podría extenderse por varios días, ya que, según sus estimaciones, en una protesta similar registrada días atrás hubo demoras en casi un centenar de vuelos y más de 12.000 pasajeros afectados.

Se recomienda a los pasajeros cuyo vuelo esté programado para el viernes que verifiquen el estado con la aerolínea y consulten posibles reprogramaciones.

Por otra parte, cuestionaron “la falta de previsión empresarial”. Por lo que indicaron: “No solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia“.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pilotos confirman nuevo paro para octubre y alertan por demoras en Aeroparque

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

Rechazaron un pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos

El pueblo del norte que limita con Bolivia sorprende a todos por su belleza y actividades

Ministro de Economía Luis Caputo: "Estoy más que cómodo con el valor del dólar"

Lo que se lee ahora
Qué hacer en Salvador Mazza, la ciudad más al norte del país.
Turismo.

El pueblo del norte que limita con Bolivia sorprende a todos por su belleza y actividades

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Lourdes Fernández, ex Bandana.
Desesperación.

Apareció Lourdes Fernández: qué pasó con la ex cantante de Bandana

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Clases de yoga gratis en Jujuy: cómo inscribirse

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)
Sin fallo.

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

El antecedente de cuando un árbitro suspendió Boca–Gimnasia por amenazas y AFA lo reanudó
Fútbol.

El antecedente de cuando un árbitro suspendió Boca–Gimnasia por amenazas y AFA lo reanudó

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel