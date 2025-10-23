jueves 23 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2025 - 13:13
Política.

Ministro de Economía Luis Caputo: "Estoy más que cómodo con el valor del dólar"

El ministro de Economía reafirmó el esquema de bandas cambiarias y aseguró que no habrá devaluación ni cambios en el equipo económico después de los comicios.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Luis Caputo, ministro de Economía
Lee además
Resultados de la Quiniela de Tucumán
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, jueves 23 de octubre
En octubre de 2025, las empleadas domésticas cobrarán lo mismo que en septiembre. 
Economía.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025

“Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500. Si fuera un valor bajo, no tendríamos exportaciones récord”, afirmó el funcionario, quien volvió a defender el sistema de bandas cambiarias vigente desde inicios del año. “Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500. Si fuera un valor bajo, no tendríamos exportaciones récord”, afirmó el funcionario, quien volvió a defender el sistema de bandas cambiarias vigente desde inicios del año.

Caputo aclaró que el Banco Central solo interviene si el tipo de cambio se acerca a los límites establecidos en la banda, pero que en la actualidad el mercado opera “con total libertad”. “Mientras el dólar esté dentro de la banda, el mercado elige el precio que quiera”, remarcó.

El Gobierno enviará una misión a la capital estadounidense para sostener conversaciones sobre alternativas de financiamiento internacional.
El ministro de Econom&iacute;a reafirm&oacute; el esquema de bandas cambiarias y asegur&oacute; que no habr&aacute; devaluaci&oacute;n ni cambios en el equipo econ&oacute;mico despu&eacute;s de los comicios. &nbsp;

El ministro de Economía reafirmó el esquema de bandas cambiarias y aseguró que no habrá devaluación ni cambios en el equipo económico después de los comicios.

“Argentina está mejor que en 2015” dijo el Ministro de Economía

El ministro comparó la situación actual con la salida del cepo durante el gobierno de Mauricio Macri. “Si tomamos aquel tipo de cambio real —equivalente a $1.280 de hoy—, en ese momento había un déficit fiscal del 6% del PBI y un déficit de cuenta corriente del 3%. Hoy tenemos superávit fiscal y un déficit de apenas 1,5%, financiado por inversión privada. Estamos en una posición mucho más sólida”, detalló.

En ese sentido, Caputo sostuvo que el dólar actual está lejos de estar atrasado: “Podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio más bajo, pero con $1.500 estamos holgadamente por encima”.

El titular del Palacio de Hacienda también confirmó que Estados Unidos intervino esta semana en el mercado de cambios, con una compra de alrededor de USD 500 millones, y destacó el respaldo internacional a la política económica argentina. “Tenemos un soporte financiero de Estados Unidos como ningún país del mundo recibió antes, ni siquiera México en el ’94”, expresó.

Sin cambios en el equipo económico

Caputo aprovechó la entrevista para desmentir rumores sobre posibles reemplazos dentro de su cartera:

“No va a haber cambios en el equipo económico. Tenemos un Banco Central capitalizado y fundamentos como nunca antes. El lunes todo seguirá igual.” “No va a haber cambios en el equipo económico. Tenemos un Banco Central capitalizado y fundamentos como nunca antes. El lunes todo seguirá igual.”

También confirmó que el Gobierno avanzará, una vez pasadas las elecciones, con las reformas tributaria y laboral, pilares del programa económico oficial.

Por último, se refirió al clima político previo a los comicios del 26 de octubre:

“No les puedo explicar el foco que hay en el mundo sobre estas elecciones. Creo que son más importantes que las presidenciales de 2027.” “No les puedo explicar el foco que hay en el mundo sobre estas elecciones. Creo que son más importantes que las presidenciales de 2027.”

Con ese mensaje, Caputo buscó transmitir confianza en los mercados y en la estrategia económica del Ejecutivo, destacando que “Argentina no tiene un problema de solvencia, sino de financiamiento”, y que el plan oficial apunta a consolidar la estabilidad alcanzada en los primeros meses del año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, jueves 23 de octubre

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025

Pablo Quirno será el nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein

Se levantó el corte en el puente fronterizo internacional entre Bolivia y Jujuy

Mariano Cúneo Libarona confirmó su salida del Gobierno: "Me voy muy feliz, dejé la vida en la gestión"

Lo que se lee ahora
Programa Hogar.
ANSES.

Mi ANSES: Cómo saber si cobro Programa Hogar con el número de DNI

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Lourdes Fernández, ex Bandana.
Desesperación.

Apareció Lourdes Fernández: qué pasó con la ex cantante de Bandana

La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto  video
Elecciones.

La Alianza La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto en San Salvador de Jujuy

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco video
Indignante.

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco

Anuncian cortes programados de luz para este miércoles en San Salvador
Servicios.

Este jueves 23 de octubre habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Debate en Diputados.
País.

El Gobierno anunció una reforma laboral con salarios establecidos según el rendimiento del empleado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel