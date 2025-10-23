Ministro de Economía Luis Caputo: "Estoy más que cómodo con el valor del dólar"

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que el Gobierno no planea modificar el rumbo económico ni el esquema cambiario después de las elecciones del próximo domingo. En una entrevista televisiva, sostuvo que se siente “más que cómodo” con el valor actual del dólar —en torno a los $1.500 — y que el país atraviesa “ una situación mucho más sólida ” que en años anteriores.

Azar. Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, jueves 23 de octubre

“Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500. Si fuera un valor bajo, no tendríamos exportaciones récord”, afirmó el funcionario, quien volvió a defender el sistema de bandas cambiarias vigente desde inicios del año. “Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500. Si fuera un valor bajo, no tendríamos exportaciones récord”, afirmó el funcionario, quien volvió a defender el sistema de bandas cambiarias vigente desde inicios del año.

Caputo aclaró que el Banco Central solo interviene si el tipo de cambio se acerca a los límites establecidos en la banda, pero que en la actualidad el mercado opera “con total libertad”. “Mientras el dólar esté dentro de la banda, el mercado elige el precio que quiera”, remarcó.

El ministro comparó la situación actual con la salida del cepo durante el gobierno de Mauricio Macri . “Si tomamos aquel tipo de cambio real —equivalente a $1.280 de hoy—, en ese momento había un déficit fiscal del 6% del PBI y un déficit de cuenta corriente del 3%. Hoy tenemos superávit fiscal y un déficit de apenas 1,5%, financiado por inversión privada. Estamos en una posición mucho más sólida”, detalló.

El ministro de Economía reafirmó el esquema de bandas cambiarias y aseguró que no habrá devaluación ni cambios en el equipo económico después de los comicios.

El Gobierno enviará una misión a la capital estadounidense para sostener conversaciones sobre alternativas de financiamiento internacional.

En ese sentido, Caputo sostuvo que el dólar actual está lejos de estar atrasado: “Podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio más bajo, pero con $1.500 estamos holgadamente por encima”.

El titular del Palacio de Hacienda también confirmó que Estados Unidos intervino esta semana en el mercado de cambios, con una compra de alrededor de USD 500 millones, y destacó el respaldo internacional a la política económica argentina. “Tenemos un soporte financiero de Estados Unidos como ningún país del mundo recibió antes, ni siquiera México en el ’94”, expresó.

Sin cambios en el equipo económico

Caputo aprovechó la entrevista para desmentir rumores sobre posibles reemplazos dentro de su cartera:

“No va a haber cambios en el equipo económico. Tenemos un Banco Central capitalizado y fundamentos como nunca antes. El lunes todo seguirá igual.” “No va a haber cambios en el equipo económico. Tenemos un Banco Central capitalizado y fundamentos como nunca antes. El lunes todo seguirá igual.”

También confirmó que el Gobierno avanzará, una vez pasadas las elecciones, con las reformas tributaria y laboral, pilares del programa económico oficial.

Por último, se refirió al clima político previo a los comicios del 26 de octubre:

“No les puedo explicar el foco que hay en el mundo sobre estas elecciones. Creo que son más importantes que las presidenciales de 2027.” “No les puedo explicar el foco que hay en el mundo sobre estas elecciones. Creo que son más importantes que las presidenciales de 2027.”

Con ese mensaje, Caputo buscó transmitir confianza en los mercados y en la estrategia económica del Ejecutivo, destacando que “Argentina no tiene un problema de solvencia, sino de financiamiento”, y que el plan oficial apunta a consolidar la estabilidad alcanzada en los primeros meses del año.