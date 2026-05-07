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7 de mayo de 2026 - 17:39
País.

El rincón escondido de La Rioja para descubrir: así es el volcán que maravilla a los turistas

Un destino poco explorado, ideal para quienes buscan paisajes naturales imponentes y experiencias en contacto con entornos que sorprenden por su belleza.

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Por  viajes Todo Jujuy
Cómo llegar a Corona del Inca, La Rioja.

Cómo llegar a Corona del Inca, La Rioja.

Argentina tiene una serie de volcanes que aportan riqueza y singularidad a los paisajes de diversas localidades del país. Entre ellos se destaca el Corona del Inca, en La Rioja, considerado uno de los más impactantes por la presencia de un cráter que contiene un lago de aproximadamente 350 metros de profundidad. Agenda este destino para tus escapadas.

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Situado en la provincia de La Rioja, este sitio se presenta como una propuesta ideal para quienes buscan destinos orientados a la aventura y a experiencias exigentes, especialmente aquellos viajeros que prefieren desafíos en entornos naturales extremos.

Dónde queda Corona del Inca, La Rioja.

La expedición hacia este valioso enclave natural inicia durante la madrugada desde los poblados de Vinchina o Alto Jagüé, recorriendo escenarios de gran magnitud visual y atravesando diferentes condiciones climáticas a lo largo del trayecto. El desplazamiento exige una planificación minuciosa, ya que el entorno se caracteriza por su dureza y sus condiciones extremas, con registros térmicos que pueden llegar a los -15°C incluso en plena temporada estival.

Ubicado a unos 5.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, el Corona del Inca se presenta como una propuesta de aventura intensa para quienes se animan a asumir un reto de gran exigencia.

Para llegar a este destino único, el viaje comienza desde la ciudad de La Rioja tomando la Ruta Nacional 38 hacia el sur.

Su proximidad a la frontera con Chile, sumada a la presencia de vientos intensos y condiciones climáticas severas, convierte a esta experiencia en una de las vivencias más extraordinarias dentro del turismo en Argentina.

Dónde queda Corona del Inca, La Rioja

El Corona del Inca está situado en el sector más occidental de la provincia de La Rioja, muy cerca del límite internacional con Chile. Este volcán de gran magnitud se integra a un entorno dominado por elevadas altitudes y un clima sumamente riguroso, en una región donde el paisaje natural exhibe su máxima expresión y fuerza.

Cómo llegar a Corona del Inca, La Rioja.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Corona del Inca, La Rioja?

El gran atractivo del lugar es el lago que se forma dentro del cráter, una formación natural extraordinaria que se ubica en la parte más alta del volcán y lo convierte en un punto único del paisaje. Las salidas organizadas con guías especializados suelen extenderse alrededor de 12 horas, comienzan en horas de la madrugada y brindan una vivencia intensa propia de la alta montaña.

Para poder disfrutar plenamente de la experiencia, resulta clave tener en cuenta una serie de indicaciones esenciales:

  • Es recomendable llevar una cantidad suficiente de alimentos y snacks para sostener el nivel de energía a lo largo de todo el día.
  • Cada participante debe contar con al menos dos litros de agua para garantizar una correcta hidratación durante el recorrido.
  • Es imprescindible vestirse con indumentaria térmica apropiada, preparada para soportar temperaturas inferiores a cero grados.
Este destino es una opción ideal para quienes buscan visitar lugares que desafíen los límites con su entornos naturales.
  • Asimismo, se sugiere realizar el ascenso de manera gradual, permitiendo que el organismo se adapte progresivamente a la altitud y reduzca el impacto del mal de altura.

La región también presenta una serie de atractivos naturales que resultan altamente recomendables:

  • La Reserva Provincial Laguna Brava, reconocida por la diversidad de su flora y fauna autóctona
  • El cerro Cerro Veladero, que alcanza los 6.436 metros sobre el nivel del mar
  • El majestuoso cerro Cerro Bonete, con una altura de 6.759 metros s.n.m.
  • El volcán Monte Pissis, considerado el segundo más elevado del planeta, con 6.795 metros de altitud
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Cómo llegar a Corona del Inca, La Rioja

El acceso a este destino singular inicia en la ciudad de La Rioja, desde donde se toma la Ruta Nacional 38 en dirección sur como primer trayecto del recorrido. Posteriormente, el itinerario continúa por un segmento de la Ruta Nacional 150 y más adelante se enlaza con la Ruta Nacional 76.

Este último tramo de ruta atraviesa el reconocido Parque Nacional Talampaya hasta arribar a Villa Unión. Desde ese punto, es imprescindible contratar una excursión con guía especializado para poder acceder al volcán, ya que el ingreso demanda vehículos adecuados para terrenos difíciles y el acompañamiento de personal con experiencia en la zona.

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