El pueblo escondido de Entre Ríos ideal para la pesca y el descanso.

A lo largo de los ríos que recorren la Argentina se multiplican balnearios que poco tienen que envidiarles a destinos de costa . En especial en la provincia de Entre Ríos , hay un rincón que se destaca por su belleza y calma , ideal para una escapadas : Pueblo Brugo.

Este destino no solo cautiva por sus paisajes , sino también por la riqueza natural que lo rodea. En la zona es habitual encontrar especies como zorros , carpinchos , nutrias , liebres , vizcachas , además de patos , bandurrias y una amplia variedad de aves .

En cuanto al entorno vegetal , el área ofrece distintos paisajes naturales como pequeños bosques , monte nativo de baja altura, bosques ribereños , vegetación propia de zonas de lagunas , especies adaptadas a ambientes secos y la presencia de frutos silvestres .

Este pequeño pueblo no solo ofrece paisajes soñados sino que cuenta con una gran diversidad de fauna y flora.

El lugar también se incorpora como punto turístico dentro de los circuitos provinciales , con opciones de hospedaje y comercios de escala reducida que reciben a quienes llegan a recorrer la zona.

Entre sus pobladores se destacan actividades como la pesca, la ganadería y la agricultura. Además, muchas de las edificaciones conservan fachadas con detalles arquitectónicos de épocas pasadas, preservados prácticamente sin modificaciones.

Cómo llegar a Pueblo Brugo.

Dónde queda Pueblo Brugo

Pueblo Brugo es una localidad de escala reducida situada en el centro-oeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del municipio del distrito Antonio Tomás y emplazada junto a la margen del río Paraná. Se encuentra a unos 75 kilómetros de la ciudad de Paraná, capital de la provincia entrerriana.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Pueblo Brugo?

Es posible disfrutar de actividades acuáticas y de una experiencia de contacto directo con el entorno natural .

y de una experiencia de . La pesca deportiva en el imponente río Paraná es una de las propuestas más elegidas en este destino.

en el imponente es una de las propuestas más elegidas en este destino. Quienes lo deseen pueden además recurrir a guías de la zona, que conocen los mejores puntos para obtener buenos resultados de pesca.

En esta pequeña localidad se pueden realizar todo tipo de actividades recreativas en cualquier época del año.

Otra alternativa es alquilar embarcaciones pequeñas para recorrer y explorar el cauce del río desde el agua.

para recorrer y explorar el desde el agua. Los espacios de camping aparecen como una opción distinta para quienes buscan una estadía más ligada a la naturaleza . Estos lugares suelen ofrecer parrillas , canchas de vóley , áreas para acampar y amplios sectores verdes destinados al descanso y la recreación .

aparecen como una opción distinta para quienes buscan una estadía más ligada a la . Estos lugares suelen ofrecer , , áreas para acampar y amplios sectores destinados al y la . Se aconseja aprovechar la cocina típica de la zona , caracterizada por el uso de pescado recién obtenido y materias primas de producción local , lo que le otorga sabores y aromas distintivos .

, caracterizada por el uso de y , lo que le otorga sabores y aromas . Otra alternativa es la práctica de la caza deportiva , cuya época más adecuada se extiende entre mayo y agosto . En el área hay alrededor de 1.800 hectáreas habilitadas , donde es posible encontrar especies como perdices , patos , liebres y vizcachas .

, cuya época más adecuada se extiende entre . En el área hay alrededor de , donde es posible encontrar especies como , , y . A esto se suman distintas actividades recreativas al aire libre, como acampar, observar aves, realizar caminatas y recorrer el entorno a caballo.

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Cómo llegar a Pueblo Brugo

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra a unos 542 kilómetros de Pueblo Brugo, lo que representa un trayecto de poco más de seis horas en auto. El acceso es sencillo y directo, ya que el recorrido se realiza por la Ruta Nacional N.º 12 y luego hay que seguir por un tramo de aproximadamente 28 kilómetros a través de la Ruta Provincial N.º 8, que conecta con la localidad de Hernandarias.