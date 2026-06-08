El pueblo de Entre Ríos combina playas, pesca y un patrimonio histórico único.

Nueva Escocia cautiva por su naturaleza y por la calma propia de una localidad serena a la vera del río Uruguay . Situada en el norte de Entre Ríos , este pueblo ofrece una combinación de río , áreas boscosas y playa , conformando un escenario ideal para quienes desean unas escapadas de fin de semana o unos días de descanso en contacto con la vida natural.

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Ubicado en una zona clave del circuito turístico del Litoral argentino y con proximidad a un paso fronterizo hacia Uruguay , este destino situado cerca de la Ruta Nacional 14 , en el departamento de Concordia , se perfila como una opción atractiva para familias , parejas y viajeros individuales que prefieren entornos más tranquilos y con menor afluencia de visitantes .

Las propuestas giran principalmente en torno a las actividades sobre el agua , donde es posible realizar pesca deportiva de especies como dorados y bogas , con mejores resultados desde embarcaciones , además de recorrer el río en lancha gracias a las rampas de acceso habilitadas .

Para quienes prefieren el descanso, la zona ofrece balnearios y áreas de camping organizadas.

Las amplias playas de arena con dunas permiten caminar, bañarse o simplemente disfrutar del entorno, mientras el paisaje se integra con el bosque en galería , un corredor natural de vegetación que acompaña las orillas del curso de agua .

Para quienes buscan relajarse, el lugar dispone de balnearios y espacios de acampe debidamente acondicionados. A su vez, es posible visitar miradores naturales que regalan vistas amplias del río y del paisaje costero, perfectos para tomar fotos y disfrutar de los atardeceres.

Cómo llegar a Nueva Escocia.

La memoria histórica del sitio también ocupa un rol central. La antigua chimenea de la fábrica de cerámicas se mantiene en pie como testimonio del pasado industrial de la localidad, fundada en 1888, cuando un inmigrante de origen escocés estableció esta actividad productiva que dio origen al nombre del pueblo.

Por otra parte, en las zonas arboladas, el área de camping suele colmarse de carpas y grupos familiares que disfrutan del espacio al aire libre, convirtiéndose en una opción muy elegida para pasar el verano en contacto con la naturaleza.

Dónde queda Nueva Escocia

Nueva Escocia es una localidad y comuna que integra el distrito Yeruá, dentro del departamento Concordia, en la provincia de Entre Ríos.

Está en Argentina, tiene nombre de un país de Europa y es un pueblo de río para pescar y acampar.

Está situada a orillas del río Uruguay y se encuentra a corta distancia de la ciudad de Concordia, uno de los centros urbanos más importantes de la provincia. Su emplazamiento en el norte entrerriano la posiciona en un área estratégica del circuito turístico del Litoral argentino, además de contar con proximidad a un relevante paso fronterizo hacia Uruguay.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Nueva Escocia?

Las propuestas y actividades que ofrece esta localidad de Entre Ríos se centran principalmente en el entorno natural y el río como eje principal.

Disfrutar de extensas playas de arena limpia y pareja , que suelen mantenerse apacibles durante todo el año, ideales para recorrer a pie, bañarse en las aguas del río Uruguay o tomar sol.

, que suelen mantenerse durante todo el año, ideales para recorrer a pie, bañarse en las aguas del o tomar sol. Practicar diversas actividades deportivas sobre la arena en playas de gran superficie, uno de los principales atractivos de la localidad.

Este destino combina costa fluvial, bosques nativos y tradición rural.

Realizar pesca deportiva de especies como dorados y bogas , con mayores posibilidades de éxito desde embarcaciones debido a las condiciones que ofrece el río Uruguay .

de especies como y , con mayores posibilidades de éxito desde debido a las condiciones que ofrece el . Embarcarse en paseos náuticos aprovechando las rampas de acceso disponibles para botar lanchas y navegar por el río.

aprovechando las para botar y navegar por el río. Recorrer playas con dunas mientras se observa el paisaje , que se integra de forma natural con el bosque en galería , un corredor verde que acompaña las orillas del agua .

mientras se observa el , que se integra de forma natural con el , un que acompaña las orillas del . Visitar distintos miradores naturales que ofrecen vistas abiertas del río y del paisaje de las riberas , espacios ideales para sacar fotografías y apreciar la puesta del sol .

que ofrecen vistas abiertas del y del , espacios ideales para sacar y apreciar la . Conocer la chimenea de la vieja fábrica de cerámicas, vinculada al fundador de la localidad, que funciona como recuerdo del pasado industrial del pueblo hace más de cien años.

A 432 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cada kilómetro del recorrido vale la pena.

Recorrer la antigua pulpería creada en 1898 , que aún conserva su estructura original y mantiene viva la identidad histórica del lugar.

creada en , que aún conserva su estructura original y mantiene viva la del lugar. Degustar propuestas gastronómicas simples, como parrillas ubicadas cerca de los miradores, que complementan la experiencia en un entorno rural.

Cómo llegar a Nueva Escocia

Para llegar a Nueva Escocia es necesario circular por la Ruta Nacional 14, recorriendo el territorio entrerriano hasta la zona sur de la ciudad de Concordia. Desde allí, una de las opciones más aconsejables es desviarse por el “Acceso Puerto Yeruá”, situado en las cercanías del cruce entre las rutas 14 y 16, y luego seguir por trazas rurales hasta arribar a la localidad.

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Una alternativa adicional es tomar el desvío de la Ruta Nacional 14 a la altura de la zona de Pedernal, lo que permite ingresar a Nueva Escocia desde el sector sur del poblado por un trayecto más directo.

La localidad está ubicada a unos 432 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en un viaje que, además, incluye varios puntos atractivos para hacer paradas en el camino.