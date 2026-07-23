El Rodeo: así es el pueblo de Catamarca para perderse entre sierras y paisajes únicos

Argentina ofrece una amplia variedad de destinos para conocer, entre los cuales se destaca un pueblo de montaña ubicado en la provincia de Catamarca , ideal para quienes buscan unas escapadas que permitan el contacto con la naturaleza. Se trata de El Rodeo , una localidad reconocida por sus paisajes y vistas hacia las sierras .

País. El curioso pueblo del norte con un nombre único que sorprende a todos sus visitantes

Gracias a sus temperaturas agradables durante la temporada de verano y a su cercanía con San Fernando del Valle de Catamarca , este sitio recibe la visita de una gran cantidad de viajeros , tanto argentinos como extranjeros. El destino se consolidó como uno de los puntos turísticos más destacados de la provincia debido a la variedad de propuestas y actividades que ofrece a quienes lo recorren.

Dentro de las principales actividades que se pueden realizar en la zona se destacan la pesca recreativa , los paseos a caballo, las caminatas por senderos naturales y la visita al Cordón de Ambato , un recorrido de montaña que permite alcanzar alturas cercanas a los 1.500 metros sobre el nivel del mar .

Además, su clima moderado durante los meses de verano hace que, pese a las elevadas temperaturas diurnas, las noches se mantengan frescas y agradables para disfrutar del entorno.

Dónde queda El Rodeo, Catamarca

La localidad se encuentra ubicada dentro del Departamento Ambato, en las inmediaciones de la sierra de Ambato, a una altura aproximada de 1.250 metros sobre el nivel del mar y a unos 39 kilómetros de la capital de la provincia.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Rodeo, Catamarca?

Entre los puntos de interés más destacados de la localidad se encuentra el Cristo Redentor, junto con la imagen de la Virgen Señora del Valle, una imponente escultura de más de cuatro metros de altura que recibió la distinción de Patrona Nacional del Turismo.

Además, una de las experiencias recomendadas para quienes recorren la zona es realizar el circuito natural conocido como “Las Cascaditas”, un paseo que permite descubrir los paisajes del lugar.

Otra propuesta imperdible es visitar El Bastidor, un refugio situado en plena montaña que ofrece un entorno ideal para alejarse de la rutina y disfrutar del contacto directo con la naturaleza. La localidad dispone de diferentes alternativas de hospedaje para quienes desean permanecer en la zona, entre ellas una hostería, un hostal, viviendas destinadas al alojamiento y un espacio de camping para instalar carpas.

Habitantes del lugar, visitantes y turistas suelen recorrer los senderos y caminos de montaña, donde es posible contemplar destacados paisajes y amplias panorámicas de las sierras. Los paseos pueden realizarse en vehículo, a caballo o a pie, con opciones que van desde trayectos breves hasta excursiones más extensas hacia los distintos rincones naturales de los alrededores.

Entre las propuestas recreativas también se encuentran la pesca, las excursiones ecuestres acompañadas por baqueanos, los momentos de descanso en arroyos y piletas, y las actividades nocturnas en restaurantes o peñas que se organizan especialmente durante la temporada de verano.

Durante la época estival, El Rodeo se convierte en escenario de distintas celebraciones tradicionales, entre las que se destacan dos propuestas de gran convocatoria: el “Festival de La Flor”, una jornada dedicada al folclore y la gastronomía regional, y “El Rodeo Grande”, un encuentro donde se exhiben habilidades propias del ámbito rural y se combinan espectáculos musicales con platos típicos.

La celebración más representativa de la localidad es el “Niquixao”, que se lleva a cabo cada 25 de mayo y reúne actividades a lo largo de toda la jornada. Entre sus principales atractivos se encuentran el tradicional desfile y la feria en la que participan artesanos.

Además, El Rodeo se consolidó como sede de competencias deportivas de relevancia en diferentes niveles, desde encuentros locales hasta torneos provinciales, nacionales e internacionales. Entre las disciplinas que más se practican en la zona sobresalen el ciclismo, el motocross, el trail y el ultra-trail.

Durante la celebración de Semana Santa tiene lugar también la tradicional cabalgata-peregrinación hacia la Virgen del Cerro, situada en Altos de Arena, a aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esta actividad, de carácter principalmente religioso y espiritual, está abierta a la participación de todas las personas que deseen formar parte de la experiencia.

Cómo llegar a El Rodeo, Catamarca

Para conocer esta localidad es necesario arribar primero a San Fernando del Valle de Catamarca, ciudad que cuenta con el Aeropuerto Felipe Varela ubicado en sus alrededores. Desde allí, el trayecto puede completarse mediante vehículo particular o transporte público, tomando la Ruta Provincial 4 hasta el destino.

En caso de viajar en auto desde la Ciudad de Córdoba, el camino recomendado consiste en circular por la Ruta Nacional 9, continuar por la RN 60 y luego incorporarse a la Ruta Provincial 33 para llegar a la capital catamarqueña. Una vez allí, se debe seguir por la RP 4 para finalizar el recorrido hacia la localidad.