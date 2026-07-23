De Samuel Jackson a Mía Khalifa: quiénes atacaron a Argentina tras el Mundial 2026

Tras la final del Mundial 2026 que coronó a España , distintas figuras internacionales cuestionaron a la Selección Argentina y algunas extendieron sus críticas al país. Samuel Jackson, Mía Khalifa, Niall Horan y Arturo Pérez-Reverte estuvieron entre los protagonistas de una fuerte polémica en redes sociales.

País. El Rodeo: así es el pueblo de Catamarca para perderse entre sierras y paisajes únicos

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo generó repercusiones que fueron mucho más allá del análisis futbolístico. Mientras algunos cuestionamientos estuvieron centrados en el juego y la actitud de los futbolistas, otras expresiones apuntaron directamente contra la Argentina y provocaron una fuerte reacción en redes sociales.

Actores, cantantes, escritores y periodistas internacionales se pronunciaron durante y después del Mundial. Algunas publicaciones incluso incluyeron acusaciones de racismo, cuestionamientos políticos y referencias a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Una de las declaraciones que mayor impacto generó fue la vinculada al actor y productor estadounidense Samuel Jackson, quien compartió en Instagram una publicación que calificaba a la Argentina como un país racista.

Samuel Jackson contra Argentina

“Estimada comunidad negra...Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. En esa misma línea, el mensaje cerraba: “Si sos una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo’. Los escuchamos alto y claro”.

La captura compartida correspondía a una publicación de Facebook de SEC Black Alumni Network y utilizaba un montaje del personaje Stephen Warren, de Django Unchained, vestido con la camiseta de la Selección Argentina.

Rosalía pidió disculpas tras compartir un video de Mía Khalifa

La cantante española Rosalía también quedó involucrada en la polémica luego de repostear en TikTok un video publicado por Mía Khalifa en el que sonaba su canción “La perla”. En el video, Khalifa simulaba cantar un fragmento del tema y acompañaba la publicación con una frase dirigida a los argentinos tras la derrota ante España:

“Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. La publicación provocó críticas y cuestionamientos hacia Rosalía. Ante la repercusión, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para explicar lo ocurrido y pedir disculpas.

“Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. La artista española tiene previsto regresar a la Argentina durante agosto para brindar cuatro presentaciones los días 1, 2, 4 y 6 en el Movistar Arena.

Mía Khalifa apuntó contra Messi y la Selección Argentina

Mía Khalifa fue una de las figuras internacionales que más cuestionamientos realizó contra la Selección durante el Mundial. Las críticas comenzaron antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, partido que terminó con victoria albiceleste por 2-1. En la previa, Khalifa manifestó públicamente su preferencia por el seleccionado inglés.

“Hinchar por alguien en este partido es como en las elecciones de 2024. Sombrío. Desolador. Deprimente. Sepan que, incluso con todo eso en contra de Inglaterra, prefiero mil veces verlos en Nueva York enfrentándose a España antes que ver a Messi un minuto más en este Mundial“, expresó.

Luego profundizó sus cuestionamientos contra el equipo argentino:

“No le tiro hate (odio, en castellano) porque sea fanática de (Cristiano) Ronaldo, ni de nadie en particular, para el caso. Le tiro hate por lo sucio que es el equipo de Argentina. Prefiero ver a una superpotencia colonial avanzar en el Mundial antes que a esos guerreros del VAR”. Después de la victoria de España en la final, Khalifa volvió a referirse a la Argentina mediante el video en el que utilizó la canción “La perla”, de Rosalía.

Niall Horan y la polémica por una publicación sobre Malvinas

El cantante británico Niall Horan, exintegrante de One Direction, también quedó envuelto en una controversia luego de darle “me gusta” a una publicación de la cuenta @imjustbait.

El posteo hacía referencia irónicamente a “ocho momentos en que Argentina fueron realmente buenos chicos durante la final de la Copa del Mundo” e incluía una imagen con la frase “Las Malvinas son españolas”.

La reacción generó críticas debido a la referencia a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Horas más tarde, Horan utilizó su cuenta de X para pedir disculpas y aseguró que el “like” había sido involuntario. “Error honesto. De verdad ni siquiera me di cuenta de que había dado like al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No tengo más que amor por la Argentina y todos mis fans allí”.

Arturo Pérez-Reverte cuestionó a la Selección tras la final

El escritor español Arturo Pérez-Reverte también se sumó a las críticas luego de la derrota argentina frente a España. A través de su cuenta de X, cuestionó el comportamiento de algunos futbolistas durante la definición del Mundial y extendió sus críticas hacia un sector de la sociedad argentina.

“No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina", escribió.

La publicación estuvo acompañada por una imagen de Leandro Paredes sujetando de la pechera a un futbolista español. Sus declaraciones llamaron la atención debido a que Pérez-Reverte ha visitado frecuentemente la Argentina y anteriormente había expresado simpatía por el país. Durante la semifinal frente a Inglaterra incluso había señalado que, en caso de que España no consiguiera el título, prefería que Argentina se consagrara campeona.

Las críticas de periodistas españoles e ingleses

A las repercusiones de las celebridades se sumaron también fuertes opiniones provenientes del periodismo internacional. Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, celebró la consagración española y cuestionó duramente a la Selección Argentina.

“Hoy ha ganado el fútbol. Nos han quitado un gol legal y hemos seguido. No se gana hablando, se gana jugando. Argentina, España es la campeona. Segunda estrellita. Llegamos a la cuarta de la quinta. Somos mejores, ¡viva España!“.

Más tarde agregó: “Lo hemos visto en el final, con Paredes y pegando. La Argentina y Messi han hecho un buen Mundial, pero han ido tras España durante todo el partido. Y la verdad que ha sido patética. La que era tan favorita y había ganado el Mundial”. Por su parte, Jason Burt, periodista de The Telegraph, utilizó una expresión todavía más contundente: “Fútbol 1- delincuentes 0″.

Luego destacó la victoria española y cerró: “Nos costó llegar hasta aquí, pero, por suerte, lo conseguimos. El deporte triunfó. España ganó el Mundial y todos salimos ganando”.

Una polémica que trascendió lo futbolístico

Las repercusiones posteriores a la final dejaron de limitarse rápidamente al resultado deportivo. Las declaraciones, publicaciones y reacciones de distintas figuras internacionales instalaron una fuerte controversia alrededor de la Selección Argentina y, en algunos casos, del país en general.

Mientras algunas figuras posteriormente se disculparon o aclararon sus publicaciones, otras sostuvieron sus cuestionamientos y alimentaron un debate que continuó en las redes sociales después de la definición del Mundial.