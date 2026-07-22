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22 de julio de 2026 - 16:55
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Así es el pueblo de Corrientes que combina ecoturismo, biodiversidad y cultura

Ubicado en los Esteros del Iberá, Colonia Carlos Pellegrini se convirtió en un ejemplo global de turismo sustentable, fauna protegida y tradiciones locales.

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El pueblo de Corrientes que combina ecoturismo, biodiversidad y cultura.

El pueblo de Corrientes que combina ecoturismo, biodiversidad y cultura.

Colonia Carlos Pellegrini, un pueblo de Corrientes con alrededor de 1.200 habitantes, ubicada junto a la Laguna Iberá en plena región de los Esteros del Iberá, recibió un importante reconocimiento al ser seleccionada por ONU Turismo como uno de los Mejores Pueblos Rurales del Mundo 2025. Conocelo para agendarlo en tus escapadas.

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Esta distinción internacional pone en valor la armonía que la localidad argentina consiguió entre el desarrollo turístico, la protección del entorno natural y la identidad cultural de sus habitantes. Gracias a ese equilibrio, se consolidó como un ejemplo de crecimiento sostenible basado en el cuidado del ambiente y la calidad de vida de la comunidad.

Aunque su fundación oficial se produjo el 29 de noviembre de 1923, la historia de esta localidad se remonta a un período anterior, cuando funcionaba como un asentamiento de cazadores.

En los últimos años logró transformarse en uno de los principales referentes del ecoturismo en la Argentina, impulsado por el prestigio internacional de su extraordinario patrimonio natural, donde es posible observar una gran variedad de aves y fauna silvestre a muy corta distancia.

Los propios habitantes tienen un rol fundamental en el desarrollo de la actividad turística: conducen recorridos, reciben visitantes en alojamientos familiares y transmiten tanto la herencia de la cultura guaraní como las costumbres características de la región.

Caminar por sus calles de arena y contemplar sus viviendas de barro genera la impresión de trasladarse a otra época, en un escenario que conserva gran parte de su identidad original. En la actualidad, cerca del 90% de la población obtiene su sustento del ecoturismo, una actividad que combina el avistamiento de fauna silvestre, la gastronomía de raíz guaraní y la hospitalidad de la comunidad, en la puerta de entrada a uno de los humedales más importantes de Sudamérica.

Dónde queda Carlos Pellegrini, Corrientes

Colonia Carlos Pellegrini está situada en la zona central de la provincia de Corrientes, sobre la costa de la Laguna Iberá, en plena región de los Esteros del Iberá, considerados entre los humedales de mayor importancia de toda Sudamérica.

La localidad se encuentra a unos 120 kilómetros de Mercedes, aproximadamente 200 kilómetros de Posadas y a cerca de 360 kilómetros de la capital correntina, lo que la convierte en uno de los principales accesos a este destacado entorno natural.

La localidad funciona como uno de los principales puntos de acceso al Parque Nacional y Provincial Iberá, en un territorio que antiguamente formó parte de las propiedades del estanciero y ex gobernador correntino Juan Ramón Vidal. Durante la década de 1910, el dirigente tomó la decisión de ceder esas tierras con el objetivo de favorecer la creación y expansión de nuevos asentamientos poblacionales.

El pueblo, bautizado en homenaje al expresidente argentino Carlos Pellegrini, presenta una organización urbana tradicional en forma de cuadrícula y se encuentra inmerso en un paisaje compuesto por esteros, campos de pastizales, zonas de monte y sectores costeros. Estos ambientes integrados conforman un hábitat excepcional, reconocido por su enorme riqueza natural y diversidad de especies.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Carlos Pellegrini, Corrientes?

Colonia Carlos Pellegrini cuenta con numerosas propuestas vinculadas al turismo sustentable, la exploración del entorno natural y las experiencias al aire libre:

  • Hacer recorridos en lancha por la Laguna Iberá para contemplar la fauna autóctona en el mismo hábitat donde vive y se desarrolla.
  • Explorar los cursos de agua de los esteros a bordo de un kayak, disfrutando de una navegación tranquila entre la abundante vegetación acuática de la zona.
  • Sumarse a salidas nocturnas de observación para descubrir animales de hábitos nocturnos, como los yacarés, y otras especies que aparecen durante la noche.
  • Disfrutar de paseos a caballo por antiguos caminos rurales y recorridos naturales que atraviesan los distintos paisajes que forman parte del ecosistema del Iberá.
  • Participar en jornadas de observación de aves en una región reconocida a nivel mundial por la enorme variedad de especies que habitan sus humedales.
  • Explorar los senderos del Parque Nacional y Provincial Iberá, donde es posible conocer ambientes naturales diversos, como campos de pastizales, áreas de monte y sectores de costas rodeadas de esteros.
  • Contemplar animales autóctonos en su entorno natural, muchas veces a muy poca distancia, incluyendo ejemplares de especies que lograron recuperar sus poblaciones a partir de los programas de conservación impulsados por la provincia desde 1983.
  • Hospedarse en posadas, establecimientos rurales y hosterías que ofrecen diferentes alternativas de alojamiento, con propuestas que combinan comodidad, servicios de calidad y la tradicional calidez de la comunidad de Colonia Carlos Pellegrini.
  • Probar la cocina tradicional de raíz guaraní, con preparaciones regionales como Mbaipy, Chipa So’o, Chipa Mboka y Mbejú, que forman parte de la identidad gastronómica local.
  • Vivir presentaciones de chamamé, la expresión musical y de danza característica de Corrientes que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial.
  • Recorrer las tranquilas calles de arena de la localidad, rodeadas de viviendas de barro que conservan la esencia de la arquitectura típica correntina.
  • Descubrir el pasado de la comunidad a través de la visita al viejo embarcadero, donde aún permanece parcialmente sumergida una histórica balsa a vapor de origen holandés que arribó en 1914.
  • Realizar recorridos acompañados por pobladores de la zona, quienes transmiten sus saberes sobre las raíces de la cultura guaraní y las costumbres tradicionales del territorio.
  • Registrar en imágenes la belleza de la Laguna Iberá desde distintos puntos de observación y en diversos horarios, aprovechando los cambios de luz para apreciar la variedad de sus paisajes.

Cómo llegar a Carlos Pellegrini, Corrientes

Para arribar a Colonia Carlos Pellegrini desde la capital de la provincia de Corrientes es necesario realizar un recorrido aproximado de 360 kilómetros. El camino se desarrolla completamente por tierra, a través de rutas provinciales que permiten internarse en la zona central de los Esteros del Iberá.

La llegada al pueblo se concreta en vehículo mediante el histórico Puente Bailey, una estructura construida durante la década de 1970 que forma parte del acceso tradicional a la localidad.

El trayecto rumbo a Colonia Carlos Pellegrini ofrece la posibilidad de disfrutar de los característicos paisajes de los esteros correntinos antes de ingresar a la localidad.

Aunque durante muchos años permaneció con una conexión limitada debido a su ubicación apartada, hoy dispone de una amplia propuesta turística, mejores condiciones de accesibilidad y servicios preparados para recibir a viajeros de todo el país y del exterior, especialmente luego de haber sido distinguida como uno de los Mejores Pueblos Rurales del Mundo.

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