El pueblo de Catamarca donde reina la calma, la naturaleza y paisajes soñados

En medio del paisaje serrano de las Sierras de Ambato aparece Los Ángeles , un pueblo de Catamarca que conserva una atmósfera de otra época . Con tan solo 340 pobladores , este rincón escondido logró convertirse en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan descubrir lugares auténticos de la Argentina durante sus escapadas.

Este destino sorprende a todos gracias a su entorno natural , su calma y la posibilidad de desconectarse del ritmo cotidiano . Se distingue por mantener una forma de vida basada en la autosuficiencia y el vínculo directo con los recursos del entorno .

Sus vecinos impulsan la producción de sus propios alimentos , mediante el cultivo de distintas especies y la cría de animales para el consumo diario. A su vez, desarrollan emprendimientos artesanales y productos típicos de la región, entre ellos dulces , quesos y diversas piezas hechas a mano, que los turistas pueden adquirir como recuerdo de su visita a este tranquilo rincón natural .

Lejos del ritmo acelerado y el movimiento constante de los grandes centros urbanos , esta pequeña localidad se presenta como un refugio perfecto para aquellos que desean hacer una pausa, alejarse de las distracciones cotidianas y disfrutar de un tiempo de introspección . La ausencia de cobertura móvil y conexión a internet favorece una experiencia de desconexión total , permitiendo que quienes llegan al lugar se entreguen plenamente a la serenidad y al paisaje natural que lo rodea.

Dónde queda Los Ángeles, Catamarca

Ubicado en pleno corazón de las Sierras de Ambato, en la provincia de Catamarca, Los Ángeles es una pequeña localidad argentina que se destaca por su particular belleza natural. Situado a 2.391 metros sobre el nivel del mar, el pueblo ofrece un imponente escenario de montañas y paisajes serranos que cautivan a quienes lo visitan.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Los Ángeles, Catamarca?

El entorno natural que rodea a Los Ángeles cuenta con una gran variedad de senderos y circuitos ideales para realizar caminatas, trekking y actividades al aire libre. Los visitantes pueden optar por trayectos breves y de baja dificultad o animarse a ascensos más exigentes que llevan hacia las zonas más elevadas de las sierras, donde se despliegan panorámicas únicas y vistas privilegiadas del paisaje montañoso.

La propuesta gastronómica de esta localidad tiene como eje los ingredientes naturales, frescos y propios de cada estación. Quienes llegan al pueblo pueden disfrutar de sabores tradicionales de la región, entre ellos el locro, las empanadas catamarqueñas y el clásico dulce de membrillo. A su vez, algunos establecimientos como restaurantes y hosterías brindan preparaciones caseras elaboradas con dedicación y productos de gran calidad.

Esta pequeña localidad se presenta como un refugio perfecto para quienes buscan descanso, calma y alejarse del ritmo agitado de todos los días. Allí es posible conectar con la serenidad del entorno natural, pasar una tarde leyendo en una hamaca o detenerse simplemente a observar el cielo nocturno, donde las estrellas se destacan con claridad gracias a la tranquilidad del lugar.

Cómo llegar a Los Ángeles, Catamarca

Rodeado por un exuberante manto verde, este pequeño poblado serrano de Catamarca solo puede alcanzarse mediante la reconocida Cuesta de Los Ángeles, un camino sinuoso que se abre paso entre formaciones rocosas, pendientes pronunciadas y profundos desniveles. Si bien hoy cuenta con pavimento hasta el ingreso del caserío, el recorrido conserva el encanto de una travesía de montaña.

El camino comienza desde la ruta 38, a la altura de Miraflores, y acompaña a los visitantes en un ascenso progresivo hacia las alturas. Mientras se gana elevación, el paisaje cambia y las nubes parecen quedar por debajo, en el valle. Tras completar los 18 kilómetros de subida, un portal recibe a quienes llegan para descubrir este destino turístico escondido entre las sierras.