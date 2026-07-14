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14 de julio de 2026 - 07:02
Jujuy.

Cayó el consumo en las panaderías de Jujuy

Un vendedor estimó que las ventas bajaron en las panaderías entre un 30% y un 40%. Los clientes compran por unidad y buscan ofertas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cayó elconsumo en las panaderías de Jujuy (Foto generada por IA)

Cayó el consumo en las panaderías de Jujuy (Foto generada por IA)

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Matías, vendedor de una panadería de San Salvador de Jujuy, explicó que la disminución del consumo puede observarse diariamente en la cantidad de productos que llevan los clientes. “Se lo ve en el día a día, constantemente, en productos que antes llevaban en una cantidad mucho mayor. Ahora se redujo a un consumo más minorista y la gente busca más los precios”, señaló.

La pérdida del poder adquisitivo, el menor nivel de consumo y el encarecimiento de la producción conforman un panorama crítico para una de las actividades más tradicionales de la economía argentina.

Cayó el consumo en las panaderías de Jujuy

Cayó el consumo en las panaderías de Jujuy

También indicó que las promociones se volvieron determinantes al momento de concretar una compra. “Siempre que hay una oferta, la gente la busca y la aprovecha. Es algo que se ve constantemente ahora”, agregó.

El consumo dejó de ser constante

Según el vendedor, anteriormente las familias adquirían pan de manera cotidiana y en mayores cantidades. Sin embargo, esa costumbre comenzó a cambiar. “No es como antes, cuando en el día a día se buscaba mucho, por ejemplo, el mignon de todos los días. No se ve tanto ese consumo como antes”, explicó.

El Mundial 2026 generó algunos momentos de mayor movimiento, especialmente cuando las personas se reúnen para compartir una picada o un asado. No obstante, las ventas dependen cada vez más de situaciones puntuales y dejaron de mantenerse estables. “Hay momentos de bajas y momentos de altas, algo que antes no se veía. Antes era constante”, sostuvo.

Bajaron las ventas de facturas y bizcochos en panaderías

Entre los productos más afectados aparecen los bizcochos y las facturas. Desde la panadería intentan recuperar esas ventas mediante distintas alternativas para los clientes. “Los bizcochos, sobre todo, se venden menos. Estamos buscando levantar otra vez esas ventas porque se ve que la gente dejó de consumirlos”, afirmó Matías.

En el caso de las facturas, los consumidores ya no suelen comprar una o dos docenas, sino que eligen cantidades más pequeñas. “Ahora buscan media docena o compran por unidad. La gente lleva lo justo y necesario en comparación con antes”, manifestó.

Cayó el consumo en las panaderías de Jujuy

Cayó el consumo en las panaderías de Jujuy

Compras medidas para cada comida

El vendedor contó que también cambió la forma de comprar pan. Mientras antes los clientes pedían medio kilo o un kilo, actualmente suelen indicar un monto de dinero o llevan la cantidad exacta que necesitan. “Antes venían a buscar en cantidad. Si sobraba, no pasaba nada, se consumía al otro día o se usaba. Ahora llevan más calculado”, explicó.

Como ejemplo, mencionó que algunas personas compran tres mignones y la cantidad justa de fiambre para preparar un solo sándwich durante la merienda. “No sucede en todos los casos, pero pasa mucho. En comparación con el año pasado y con otros años, se observa una reducción en el consumo de la gente”, agregó.

Estiman una caída de hasta el 40%

De acuerdo con la percepción del trabajador, el consumo disminuyó entre un 30% y un 40% en comparación con el año anterior. Aunque en algunos momentos se registra una leve reactivación, la recuperación todavía no logra sostenerse en el tiempo. “A veces parece que quiere volver a moverse y eso se ve en la gente, pero hay momentos de bajas y de altas. Antes el consumo era constante”, concluyó.

Cayó el consumo en las panaderías de Jujuy

Cayó el consumo en las panaderías de Jujuy

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