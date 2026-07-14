Vuelve la Feria de Lotes de Agostini: seis días para asegurar tu terreno

Julio trae una nueva edición de la Feria de Lotes de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la propuesta que cada temporada acerca condiciones especiales a quienes quieren invertir, ahorrar en un activo seguro o, directamente, dar el primer paso hacia el terreno propio.

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Jujuy. Nueva edición Feria de Lotes en Agostini: ¡acceder a tu terreno es muy fácil!

Del 15 al 20 de julio, quienes se acerquen podrán acceder a alternativas de financiación en los desarrollos de la Nueva Zona Sur, tanto para quienes prefieren invertir en pozo como para quienes buscan un lote con infraestructura avanzada y entrega cercana.

En una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad, Tipuana 1 y 2 se consolida como la opción para quienes apuestan a la inversión en pozo. Ubicado en El Ceibal, ofrece lotes desde 450 m², con las obras de agua y cordón cuneta ya en ejecución y un diseño urbano pensado alrededor de los espacios verdes.

Laguna

Cordón cuneta

Energía eléctrica

Agua potable

Plaza y zonas de esparcimiento

Alumbrado público

Acceso pavimentado desde Ruta Nacional 9

Durante la Feria, el ingreso a Tipuana es con $120.000 y financiación de hasta 150 cuotas a través de Lote Fácil (las cuales se pueden adelantar), ajustadas por el índice ICAC —que históricamente se mantuvo en niveles similares o por debajo de la inflación—. Para quienes prefieren pagar de contado, el descuento es del 20%.

Una forma cómoda de conocer el desarrollo sin moverse de casa: la web con recorrido inmersivo y vistas 360° permite ubicar cada lote disponible. Se accede desde www.tipuana360.com.

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Más alternativas en la Nueva Zona Sur

La Feria de Lotes también trae promociones especiales en otros desarrollos ya consolidados de Agostini, con gran parte de la infraestructura:

Nuevo Alisos : proyecto en tres etapas, con lotes desde 300 m², pensado para quienes buscan proyección y crecimiento.

: proyecto en tres etapas, con lotes desde 300 m², pensado para quienes buscan proyección y crecimiento. El Nogal: en Los Alisos, con lotes desde 300 m², una opción muy elegida por su entorno y su conectividad.

Para estos dos desarrollos, la promoción de feria permite ingresar con una entrega de $180.000 y financiación de hasta 131 cuotas ajustables, ideal para quienes buscan un lote con obra avanzada. También aplica el 20% de descuento por pago de contado.

La visita virtual a estos desarrollos está disponible en www.nuevoalisos360.com y www.elnogal360.com.

Requisitos y atención personalizada

Para sumarse a cualquiera de las promociones, alcanza con:

DNI

Recibo de sueldo o constancia de pago de monotributo

Un impuesto

Los interesados pueden acercarse a la oficina de Agostini Desarrollos Inmobiliarios en José de la Iglesia 1390, de lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14 a 18 hs, o los sábados de 9 a 13 hs. También se puede coordinar asesoramiento personalizado por llamada o WhatsApp al 388 462-4099.

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