Vuelve la Feria de Lotes de Agostini: seis días para asegurar tu terreno

Julio trae una nueva edición de la Feria de Lotes de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la propuesta que cada temporada acerca condiciones especiales a quienes quieren invertir, ahorrar en un activo seguro o, directamente, dar el primer paso hacia el terreno propio.
Del 15 al 20 de julio, quienes se acerquen podrán acceder a alternativas de financiación en los desarrollos de la Nueva Zona Sur, tanto para quienes prefieren invertir en pozo como para quienes buscan un lote con infraestructura avanzada y entrega cercana.
Tipuana: invertir hoy pensando en el mañana
En una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad, Tipuana 1 y 2 se consolida como la opción para quienes apuestan a la inversión en pozo. Ubicado en El Ceibal, ofrece lotes desde 450 m², con las obras de agua y cordón cuneta ya en ejecución y un diseño urbano pensado alrededor de los espacios verdes.
- Laguna
- Cordón cuneta
- Energía eléctrica
- Agua potable
- Plaza y zonas de esparcimiento
- Alumbrado público
- Acceso pavimentado desde Ruta Nacional 9
Durante la Feria, el ingreso a Tipuana es con $120.000 y financiación de hasta 150 cuotas a través de Lote Fácil (las cuales se pueden adelantar), ajustadas por el índice ICAC —que históricamente se mantuvo en niveles similares o por debajo de la inflación—. Para quienes prefieren pagar de contado, el descuento es del 20%.
Una forma cómoda de conocer el desarrollo sin moverse de casa: la web con recorrido inmersivo y vistas 360° permite ubicar cada lote disponible. Se accede desde www.tipuana360.com.
Vuelve la Feria de Lotes de Agostini
Más alternativas en la Nueva Zona Sur
La Feria de Lotes también trae promociones especiales en otros desarrollos ya consolidados de Agostini, con gran parte de la infraestructura:
- Nuevo Alisos: proyecto en tres etapas, con lotes desde 300 m², pensado para quienes buscan proyección y crecimiento.
- El Nogal: en Los Alisos, con lotes desde 300 m², una opción muy elegida por su entorno y su conectividad.
Para estos dos desarrollos, la promoción de feria permite ingresar con una entrega de $180.000 y financiación de hasta 131 cuotas ajustables, ideal para quienes buscan un lote con obra avanzada. También aplica el 20% de descuento por pago de contado.
La visita virtual a estos desarrollos está disponible en www.nuevoalisos360.com y www.elnogal360.com.
Requisitos y atención personalizada
Para sumarse a cualquiera de las promociones, alcanza con:
- DNI
- Recibo de sueldo o constancia de pago de monotributo
- Un impuesto
Los interesados pueden acercarse a la oficina de Agostini Desarrollos Inmobiliarios en José de la Iglesia 1390, de lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14 a 18 hs, o los sábados de 9 a 13 hs. También se puede coordinar asesoramiento personalizado por llamada o WhatsApp al 388 462-4099.
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