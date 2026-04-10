La diputada Agostini defendió la política fiscal en Jujuy y advirtió menos recursos nacionales

La diputada provincial María Teresa Agostini defendió en la Legislatura las medidas adoptadas por el Gobierno de Jujuy para contener el gasto público y, en ese marco, advirtió sobre el impacto que tiene en las finanzas de Jujuy la caída de los recursos nacionales.

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Durante la tercera sesión ordinaria de la Legislatura , la legisladora del Frente Jujuy Crece sostuvo que el Decreto Acuerdo N° 5084 del Poder Ejecutivo “no constituye una medida aislada”, sino que forma parte de “una política sostenida de contención del gasto implementada desde años anteriores”.

En su exposición, recordó que disposiciones de características similares ya habían sido aplicadas a través de los decretos N° 4116/2021, 101/2023, 1166/2024 y 2699/2025, en el marco de medidas que comenzaron durante la pandemia y que luego se mantuvieron como parte de la estrategia fiscal de la provincia.

En ese contexto, Agostini remarcó que Jujuy “sostiene una política de equilibrio fiscal basada en la administración responsable de los recursos públicos” y señaló que “no se han registrado despidos ni recortes en áreas sensibles como salud”.

Además, al referirse al congelamiento de la planta de personal, vigente desde 2021, explicó que la medida “contempla excepciones para sectores esenciales”.

Obra pública

En relación con la obra pública, la diputada valoró la reactivación de proyectos que habían quedado paralizados, y mencionó entre ellos a la Ruta Nacional 34, actualmente financiada con recursos provinciales.

También destacó la ejecución de obras de pavimento en más de 110 kilómetros de rutas con fondos propios.

Marco económico

Agostini también hizo referencia a medidas de alivio fiscal y al impulso de un proyecto de promoción de grandes inversiones.

Al abordar la situación económica, advirtió sobre la caída de la recaudación nacional y el impacto directo que esto tiene sobre las arcas provinciales. “En marzo la recaudación impositiva registró una baja en términos reales del 9,5%, mientras que la coparticipación federal acumula cinco meses consecutivos de descenso, con una retracción del 7,1% en ese período”, precisó.

Ingresos y gastos

En otro tramo de su intervención, planteó el desfasaje entre ingresos y gastos. En ese sentido, indicó que mientras la provincia destinó cerca de $150.000 millones al pago de salarios en marzo, los recursos por coparticipación alcanzaron los $120.000 millones, lo que generó un déficit de $30.000 millones.

Finalmente, Agostini subrayó que “las medidas de contención del gasto apuntan a sostener la previsibilidad financiera y garantizar una gestión responsable de los recursos públicos”.