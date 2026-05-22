Crece la tensión en Cuba tras la acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro

Qué pasa en Cuba tras la acusación de Estados Unidos a Raúl Castro.

Militares, efectivos policiales y empleados del sector público se congregaron este viernes en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana , en una movilización impulsada por el oficialismo de Cuba como respuesta directa a la acusación penal federal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra Raúl Castro.

En ese contexto, el presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel, se refirió a “ mentes enfermas ” dentro del gobierno estadounidense de Donald Trump y advirtió que la isla se defenderá ante una posible escalada por parte de Estados Unidos .

Con el presidente Miguel Díaz-Canel a la cabeza, la plana mayor del régimen cubano participa en La Habana del acto en repudio a la acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, cuestionó este viernes con dureza al gobierno de Donald Trump al referirse a la existencia de “ mentes enfermas ” que intentan instalar la idea de que Cuba constituye una amenaza para Estados Unidos , y advirtió que la isla responderá ante una eventual escalada por parte de Washington .

“Que #Cuba representa una amenaza para EE.UU solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense que tienen secuestrada la política hacia nuestra isla, que mienten descaradamente al pueblo de esa nación y al mundo para justificar una nueva guerra irracional y de un potencial alto costo en vidas humanas para los dos países”, expresó Miguel Díaz-Canel en una extensa publicación en la red social X.

Asimismo, tras reiterar sus cuestionamientos al bloqueo impuesto por Estados Unidos, sostuvo que a Cuba la “ampara el derecho a la legítima defensa que establecen las normas internacionales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DiazCanelB/status/2057816766806388920&partner=&hide_thread=false Que #Cuba representa una amenaza para EE.UU solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense que tienen secuestrada la política hacia nuestra isla, que mienten descaradamente al pueblo de esa nación y al mundo para justificar… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 22, 2026

“Nuestro pueblo, y nuestras Fuerzas Armadas, tienen una larga tradición de lucha, resistencia y victoria forjadas en la Sierra Maestra, Girón y las misiones internacionalistas en África. Ahora no será menos”, afirmó.

Cuba sufrirá este viernes el mayor apagón eléctrico por la crisis energética: el 58% del país estará sin luz

Cuba afrontará este jueves una nueva jornada de cortes eléctricos prolongados en todo el territorio nacional. La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) proyecta que el pico máximo de afectación llegará a dejar sin suministro simultáneamente al 58% del país.

La isla atraviesa una severa crisis energética desde mediados de 2024, situación que se ha intensificado desde enero debido a lo que el Gobierno cubano describe como un “asedio petrolero” por parte de Estados Unidos, una política que la ONU ha considerado contraria al derecho internacional. Las autoridades califican el escenario actual como “crítico”, con interrupciones en La Habana que superan las 22 horas diarias y, en el resto del país, apagones que pueden extenderse hasta dos días seguidos.

El expresidente de Cuba Raúl Castro, junto al presidente Miguel Diaz-Canel en La Habana.

La Unión Eléctrica (UNE), bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima que durante el pico de consumo la capacidad de generación será de 1.360 megavatios (MW), mientras que la demanda máxima alcanzaría los 3.200 MW.

En ese escenario, el déficit —es decir, la brecha entre la oferta disponible y la demanda total— se ubicará en 1.840 MW, mientras que la afectación prevista, que corresponde al volumen de carga que se desconectará de forma planificada para evitar cortes desordenados, llegará a los 1.870 MW.

"Por Cuba y por Raúl", el mensaje de Díaz Canel tras participar en la marcha en La Habana

Miguel Díaz-Canel lideró este viernes una movilización de respaldo a Raúl Castro luego de la acusación impulsada por Estados Unidos en su contra. “Por Cuba y por Raúl Castro, estamos en la Tribuna Antiimperialista”, expresó Miguel Díaz-Canel a través de sus redes sociales.

El Partido Comunista de Cuba valoró la movilización realizada en rechazo a Estados Unidos tras la acusación contra Raúl Castro, en el marco de la denominada Tribuna Antiimperialista. Desde el PC cubano afirmaron que “el pueblo capitalino reafirma que la patria se defiende”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lideró este viernes en La Habana una movilización de respaldo a Raúl Castro tras la acusación presentada por Estados Unidos en su contra. Junto al mandatario participaron el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura y miembros del Buró Político y del Consejo de Defensa Nacional.

Asimismo, estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; y el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Ojeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PartidoPCC/status/2057785092685091127&partner=&hide_thread=false Derroche de dignidad, patriotismo y cubania en la Tribuna Antimperialista



El pueblo capitalino reafirma que #LaPatriaSeDefiende y que #RaúlEsRaúl pic.twitter.com/e7uK2yxtqy — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) May 22, 2026

Un barco humanitario español hace escala en su viaje para apoyar a la sanidad cubana

Un velero de la organización humanitaria Open Arms hizo una nueva escala en la costa sur de España durante su travesía “Rumbo a Cuba”, una iniciativa mediante la cual transporta paneles solares destinados al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana y busca visibilizar lo que describen como un “auténtico asedio medieval” contra la población cubana.

En ese contexto, el ex eurodiputado Miguel Urbán, integrante del Proyecto Rumbo a Cuba —en el que participan más de veinte organizaciones—, afirmó este viernes que lo que está impulsando el gobierno de Donald Trump “no es un bloqueo, es prohibir la vida del pueblo cubano”.

El velero Astral zarpó el 13 de mayo desde Barcelona con distintas finalidades, entre ellas el traslado de paneles solares hacia un hospital pediátrico, con el propósito de reducir las interrupciones en el suministro eléctrico que impactan directamente en los tratamientos médicos.

Llega a Cuba un primer barco con ayuda humanitaria en medio de la grave crisis que vive la isla.

La embarcación amarró finalmente en el puerto gaditano de Puerto Sherry, luego de no haber podido ingresar al puerto de la ciudad de Cádiz, tal como estaba previsto inicialmente. “No entendemos qué es lo que pasa con una misión humanitaria como la que estamos llevando rumbo a Cuba, ¿qué bloqueos políticos puede haber? Pero desde aquí los queremos denunciar”, expresó Miguel Urbán.