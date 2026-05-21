Estados Unidos imputó por homicidio a Raúl Castro por el caso de las avionetas derribadas en 1996

Raúl Castro fue acusado por Estados Unidos en relación con el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996 , en el marco de una nueva escalada de presión impulsada por la administración Trump contra el gobierno cubano . El Departamento de Justicia (DOJ) fue el encargado de formalizar los cargos.

Entre ellos detallan asesinato , conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves — ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida . El anuncio fue realizado por el fiscal general interino Todd Blanche en la Torre de la Libertad de Miami , un emblema de la comunidad cubana en el exilio .

“Por primera vez en casi 70 años , el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país, en los Estados Unidos de América , por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses ”, sostuvo Blanche, de acuerdo con los documentos judiciales .

El 24 de febrero de 1996 , dos aviones de combate MiG de Cuba persiguieron y derribaron dos aeronaves civiles desarmadas de Hermanos al Rescate , una organización de pilotos exiliados radicada en Miami que asistía a balseros cubanos , en el estrecho de Florida .

Las cuatro personas que viajaban en las aeronaves murieron en el ataque: los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, junto al residente legal Pablo Morales. Un tercer avión, donde se desplazaba el dirigente del grupo José Basulto, logró evitar la intercepción y escapar del lugar.

Raúl y Fidel Castro.

Por su parte, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó que el hecho se produjo en espacio aéreo internacional, en contraste con la versión del gobierno de La Habana, que sostuvo que las aeronaves habían violado su espacio aéreo y describió a los pilotos como “terroristas”.

Derribo de las avionetas y una versión del conflicto

Fidel Castro aseguró en aquel momento que las fuerzas armadas habían actuado en el marco de “órdenes permanentes” y rechazó que su hermano hubiera impartido una orden concreta para abrir fuego.

Castro, quien el próximo mes cumpliría 95 años, ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cuando ocurrió el hecho, lo que lo ubicaba en la máxima jerarquía del mando militar. La imputación formal también alcanza a otros cinco militares cubanos señalados como presuntos participantes: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.

Raúl Castro conversa con el dictador cubano Miguel Díaz-Canel.

Los anuncios se dieron a conocer el 20 de mayo, día en que en 1902 se proclamó la República de Cuba, luego de la independencia de España y el cierre de la ocupación militar de Estados Unidos. En ese contexto, la comunidad cubanoamericana de Miami se reunió frente a la Torre de la Libertad para el acto oficial.

“Todos esperamos durante mucho tiempo que esto sucediera”, expresó Bobby Ramírez, músico de 62 años que dejó Cuba en 1971.

Miguel Díaz-Canel se pronunció en la red social X al señalar que esa fecha representa “intervención, injerencia, despojo, frustración” dentro de la historia cubana. Desde la narrativa oficial del régimen, se otorga mayor relevancia a otros hitos, como el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, bajo el argumento de que, a partir de 1902, la isla continuó bajo una influencia de facto de Washington debido a la Enmienda Platt.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Reacciones políticas, actos y lecturas enfrentadas sobre la fecha de anuncio

Marco Rubio difundió horas antes del anuncio judicial un mensaje en video dirigido a la población cubana, en el que planteó la posibilidad de establecer “una nueva relación” con Washington y anunció una ayuda de 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos, cuya distribución se realizaría de manera directa a través de la Iglesia Católica y distintas organizaciones benéficas.

El funcionario, de origen cubano, atribuyó la crisis energética de la isla al liderazgo político vigente, al que responsabilizó por los prolongados cortes de electricidad que, según indicó, pueden llegar a dejar a la población hasta 22 horas diarias sin suministro.

“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, sostuvo el secretario de Estado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó por homicidio al ex dictador cubano Raúl Castro....

Asimismo, indicó que Raúl Castro impulsó hace tres décadas la creación del conglomerado empresarial militar GAESA, el cual —según Rubio— genera ingresos que triplican el presupuesto del actual régimen cubano y funciona como una estructura paralela de poder, descrita como “un Estado dentro del Estado”.

Crisis energética y acusaciones entre Cuba y Estados Unidos

Bruno Rodríguez Parrilla calificó a Marco Rubio como “vocero de intereses corruptos y revanchistas”, aunque al mismo tiempo no descartó la posibilidad de aceptar la asistencia anunciada. En un mensaje publicado en X, sostuvo: “Sigue hablando de una ayuda de 100 millones de dólares” que Cuba no ha rechazado, pero cuyo cinismo es evidente para cualquiera ante el efecto devastador del bloqueo económico.

La acusación se inscribe dentro de una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump contra Cuba. El presidente firmó el 29 de enero un decreto que advierte con la aplicación de aranceles a los países que comercialicen petróleo con la isla, medida que derivó en un bloqueo de hecho que dejó al país sin suministro suficiente de combustible para sus centrales eléctricas. En ese contexto, La Habana admitió que ya no dispone de reservas para cubrir las necesidades diarias de la población.

Crisis energética en Cuba.

En la jornada del lunes anterior al anuncio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó a sus listas de sancionados a los ministros cubanos de Justicia, Energía y Comunicaciones, además de varios altos oficiales militares y a la totalidad del aparato de inteligencia de la isla. Tanto Miguel Díaz-Canel como Raúl Castro ya contaban previamente con restricciones para viajar debido a sanciones impuestas en etapas anteriores.

El impacto regional del caso Maduro

Por otra parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó recientemente una visita a La Habana, donde advirtió a sus interlocutores cubanos que debían tomar con seriedad las declaraciones de Donald Trump, aludiendo como referencia la situación de Venezuela.

La presunta detención en enero del dictador venezolano Nicolás Maduro —aliado clave del gobierno cubano— profundizó aún más el deterioro económico y la crisis humanitaria en la isla. En ese contexto, Donald Trump advirtió en marzo que Cuba “será la próxima” después de Venezuela, mientras Miguel Díaz-Canel alertó que cualquier intervención militar de Estados Unidos desencadenaría un “baño de sangre”.

El director de la CIA, John Ratcliffe.

Por su parte, las autoridades estadounidenses no precisaron aún cómo se ejecutaría una eventual operación para capturar a Castro ni cuál sería el alcance de una eventual condena en años de prisión. El exmandatario reapareció públicamente en Cuba a comienzos de mayo y, hasta el momento, no existen indicios de que haya salido del país ni de que el gobierno cubano contemple su extradición.