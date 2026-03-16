Donald Trump declaró "tendré el honor de tomar Cuba"

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaron fuerte impacto internacional luego de que asegurara que podría “tener el honor de tomar Cuba”, en medio de un contexto de crisis en la isla con varios apagones.
“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, expresó ante los periodistas en el Despacho Oval.
“Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos. Sería un gran honor”, afirmó.
Donald Trump: declaraciones sobre Cuba
Un contexto marcado por la crisis en cuba
Las declaraciones se producen en un momento delicado para Cuba, que atraviesa una crisis energética y económica profunda, con apagones y dificultades estructurales.
Según reportes recientes, el país incluso sufrió una desconexión total de su sistema eléctrico, lo que agrava la situación interna. En ese escenario, Trump planteó que Estados Unidos podría tener un rol más activo frente a la situación de la isla.
Negociaciones en medio de tensiones y sanciones
En paralelo a estas declaraciones, se conoció que Washington y La Habana mantienen negociaciones abiertas, en un contexto de creciente presión económica sobre la isla.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció recientemente que existen contactos entre ambos gobiernos. Sin embargo, estas conversaciones se desarrollan en un escenario complejo, marcado por un bloqueo casi total por parte de Estados Unidos a la entrega de crudo hacia el país caribeño.
La falta de combustible es uno de los factores centrales de la crisis energética que atraviesa Cuba, con impactos directos en la generación eléctrica, el transporte y la actividad económica en general.
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