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16 de marzo de 2026 - 21:05
Mundo.

Donald Trump declaró "tendré el honor de tomar Cuba"

El presidente de Estados Unidos hizo la afirmación durante una conferencia de prensa y admitió que ambos países mantienen negociaciones.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Donald Trump habló sobre las negociaciones con Cuba.

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Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, expresó ante los periodistas en el Despacho Oval.

“Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos. Sería un gran honor”, afirmó.

Donald Trump: declaraciones sobre Cuba

Un contexto marcado por la crisis en cuba

Las declaraciones se producen en un momento delicado para Cuba, que atraviesa una crisis energética y económica profunda, con apagones y dificultades estructurales.

Según reportes recientes, el país incluso sufrió una desconexión total de su sistema eléctrico, lo que agrava la situación interna. En ese escenario, Trump planteó que Estados Unidos podría tener un rol más activo frente a la situación de la isla.

Negociaciones en medio de tensiones y sanciones

En paralelo a estas declaraciones, se conoció que Washington y La Habana mantienen negociaciones abiertas, en un contexto de creciente presión económica sobre la isla.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció recientemente que existen contactos entre ambos gobiernos. Sin embargo, estas conversaciones se desarrollan en un escenario complejo, marcado por un bloqueo casi total por parte de Estados Unidos a la entrega de crudo hacia el país caribeño.

La falta de combustible es uno de los factores centrales de la crisis energética que atraviesa Cuba, con impactos directos en la generación eléctrica, el transporte y la actividad económica en general.

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